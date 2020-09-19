Силовики на прохання ЦВК оцінили безпеку проведення на лінії розмежування виборів 25 жовтня

У той час як Донецька і Луганська військово-цивільні адміністрації не стали переглядати на прохання ЦВК населені пункти, де ненеможливо провести вибори, Служба безпеки України, Національна поліція та командування операції об'єднаних сил (ООС) підтвердили Центральній виборчій комісії, що не зможуть забезпечити безпеку в населених пунктах уздовж лінії розмежування на Донбасі при призначенні там місцевих виборів 25 жовтня.

Про це йдеться в їхніх листах Центрвиборчкому, копії яких є у розпорядженні Українські Новин.

8 серпня ЦВК на підставі висновків Донецької і Луганської ВЦА встановила неможливість проведення 25 жовтня перших місцевих виборів до 18 територіальних громад Донбасу, що викликало значний суспільний резонанс, у першу чергу тому, що на частині цих територій в 2019 році проводилися президентські та парламентські вибори.

Оскількуи комісія не може самостійно переглянути рішення та зменшити кількість територіальних громад, де вибори не проводяться, 18 серпня вона повторно звернулася до ВЦА, а також до командувача ООС, СБУ, НПУ та Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з проханням уточнити інформацію щодо ситуації з безпекою на територіях, розміщених поблизу лінії розмежування.

"Забезпечити належну цілковиту безпеку громадян під час проведення місцевих виборів на території Донецької та Луганської областей, особливо в об'єднаних територіальних громадах, створених уздовж лінії розмежування, не є можливим", - відповіла СБУ.

Спецслужба мотивувала тим, що обстріли з боку незаконних збройних формувань, які продовжуються всупереч домовленостям про "режим тиші", підвищують рівень терористичної загрози та не можуть гарантувати безпеку жителів зазначених територій.

Крім того, на думку СБУ, реалізації виборчого права можуть перешкодити обмежена пропускна здатність єдиного КПВВ Донецької області та пішого переходу Луганської області, збільшення потоку виборців та протиепідемічні заходи.

Національная поліція відповіла, що не готова забезпечити безпеку та порядок у населених пунктах Донбасу, де органи влади не здійснюють свої повноваження, та розміщених на лінії зіткнення.

РНБО заявила, що звернення щодо можливості проведення виборів на територіях, прилеглих до району бойових дій, не стосується її повноважень, і комісія повинна сама приймати рішення на підставі висновків ВЦА, узгоджених через командувача ООС з керівництвом Генерального штабу ЗСУ.

У свою чергу командувач ООС відповів, що 27 серпня у зв'язку з суспільним резонансом, зверненням ЦВК і ряду депутатів провів разом з Донецькою ВЦА, СБУ і Нацполіцією нараду, на якій були підтверджені попередні висновки.

"Проведення виборів до відповідних органів місцевого самоврядування в населених пунктах вздовж лінії зіткнення... є недоцільним ", - відповів він.

За його словами, через продовження випадків порушення вогню, всупереч досягнутим домовленостям, ситуація з безпекою може змінитися в гіршу сторону.

Як повідомляли Українськi Новини, з 5 вересня стартувала виборча кампанія місцевих виборів.

Ці місцеві вибори пройдуть у жовтні за новими правилами.

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