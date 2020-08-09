підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 серпня 2020, неділя, 10:14 9
Вибори 2020-08-09T11:00:01+03:00
Українські Новини
У 18 громадах на Донбасі неможливо провести вибори, – ЦВК

У 18 громадах на Донбасі неможливо провести вибори, – ЦВК

Ирина Николенко
ЦВК, Центральна виборча комісія, Вибори на Донбасі, Місцеві вибори-2020
Центральна виборча комісія. Фото: РБК-Україна
Центральна виборча комісія. Фото: РБК-Україна

Після того, як Центральна виборча комісія (ЦВК) повідомила про проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, також визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести місцеві вибори. Про це йдеться в повідомленні ЦВК, передають Українські Новини.

"Проаналізувавши інформацію, надану Донецькою та Луганською військово-цивільними адміністраціями, Комісія прийшла до висновку про неможливість проведення виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад цих областей та відповідних сільських, селищних, міських голів", – йдеться в повідомленні.

Також у ЦВК додають, що всю відповідальність за визначення відповідних територій несуть ті органи, які надали відповідну інформацію.

"В перелік таких громад входять 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 – Сєверодонецького і Щастинського районів Луганської області", – йдеться в повідомленні.

Крім того, в ЦВК додають, що на території Новоайдарської селищної громади Щастинського району Луганської області на частині виборчих дільниць, зокрема, № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277, неможливо здійснювати організацію підготовки і проведення місцевих виборів.

Раніше Українські Новини повідомляли, у Комітеті виборців України вважають, що українська влада не готова до проведення місцевих виборів 25 жовтня в умовах епідемії коронавіруса.

Також Центральна виборча комісія виключила вимоги документального підтвердження у заяві про місце фактичного проживання виборця.

Більше новин про: ЦВК Центральна виборча комісія Вибори на Донбасі Місцеві вибори-2020

ЦВК позбавила 500 тисяч громадян права обирати соб...
На Одещині виборці масово змінюють місце голосуван...
Кучеренко – єдиний професіонал з усіх кандидатів н...
Аваков за прийняття закону про колаборантів до виб...
У 18 громадах на Донбасі неможливо провести вибори, – ЦВК
Українець загинув через вибух у ліванському Бейруті
Новини
У 18 громадах на Донбасі неможливо провести вибори, – ЦВК 10:14
Українець загинув через вибух у ліванському Бейруті 09:22
Україна закрила КПВВ на кордоні з Кримом. Які зміни набувають чинності 9 серпня 08:59
Перед закриттям КПВВ "Армянськ-Каланчак" на виїзді з анексованого Криму утворилася велика черга людей 08:38
Як падіння ВВП позначиться на курсі долара. Експерт дав прогноз 06:00
більше новин
У 27 осіб з 726 протестованих в Гостомельській тергромаді був виявлений імунітет до коронавірусу 13:09
Нацкорпус оголосив про участь у місцевих виборах та презентував кандидатів у депутати до Одеської міськради 21:25
Ярославський закликав захистити законність і врятувати "Мотор Січ", - офіційна заява 15:35
Партія
Кучеренко – єдиний професіонал з усіх кандидатів на мери Києва, – Юлія Тимошенко 15:05
Верещук може виграти місцеві вибори в Києві, - Гордон 13:59
більше новин
У 27 осіб з 726 протестованих в Гостомельській тергромаді був виявлений імунітет до коронавірусу 13:09
Кабмін проведе екстрене засідання через сплеск захворюваності на коронавірус 21:52
Кабмін закрив всі КПВВ на кордоні з Кримом до 31 серпня 13:07
"Київхліб" закрили на карантин через спалах коронавірусу 12:26
Затримання українських журналістів у Мінську. У МЗС повідомили про депортацію 08:51
більше новин
Перед закриттям КПВВ "Армянськ-Каланчак" на виїзді з анексованого Криму утворилася велика черга людей
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok