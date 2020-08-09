У 18 громадах на Донбасі неможливо провести вибори, – ЦВК

Після того, як Центральна виборча комісія (ЦВК) повідомила про проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, також визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести місцеві вибори. Про це йдеться в повідомленні ЦВК, передають Українські Новини.

"Проаналізувавши інформацію, надану Донецькою та Луганською військово-цивільними адміністраціями, Комісія прийшла до висновку про неможливість проведення виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад цих областей та відповідних сільських, селищних, міських голів", – йдеться в повідомленні.

Також у ЦВК додають, що всю відповідальність за визначення відповідних територій несуть ті органи, які надали відповідну інформацію.

"В перелік таких громад входять 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 – Сєверодонецького і Щастинського районів Луганської області", – йдеться в повідомленні.

Крім того, в ЦВК додають, що на території Новоайдарської селищної громади Щастинського району Луганської області на частині виборчих дільниць, зокрема, № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277, неможливо здійснювати організацію підготовки і проведення місцевих виборів.

Раніше Українські Новини повідомляли, у Комітеті виборців України вважають, що українська влада не готова до проведення місцевих виборів 25 жовтня в умовах епідемії коронавіруса.

Також Центральна виборча комісія виключила вимоги документального підтвердження у заяві про місце фактичного проживання виборця.