Після резонансу з місцевими виборами на Донбасі ОДА направили в ЦВК оновлену інформацію

У відповідь на повторне чзвернення Центральної виборчої комісії (ЦВК) Донецька і Луганська обласні державні - між цивільними та військовими адміністрації (ОДА - ОВДА) перелік територіальних громад, в яких неможливо забезпечити безпеку при призначенні в них місцевих виборів 25 жовтня , залишили без змін .

Про це йдеться в листах ОДА - ОВДА у відповідь на звернення ЦВК, копії яких має в своєму розпорядженні Українські Новини.

8 серпня ЦВК на підставі висновків обладміністрацій встановив неможливість проведення 25 жовтня перших місцевих виборів в 18 тергромад Донбасу, що викликало значний суспільний резонанс, в першу чергу тому, що на частині цих територій в 2019 році проводилися президентські і парламентські вибори.

Оскільки комісія не може самостійно переглянути рішення і зменшити кількість громад, де вибори не проводяться, 18 серпня вона повторно звернулася до адміністрацій з проханням уточнити інформацію про ситуацію з безпекою на Донбасі .

28 серпня адміністрації відповіли, що, з огляду на суспільний резонанс і численні запити народних депутатів провели нараду з правоохоронцями і силовиками.

"У зв'язку із здійсненням РФ збройної агресії проти України неможливо забезпечити стовідсоткову безпеку громадян під час організації підготовки та проведення 25 жовтня 2020 на відповідно до Виборчого кодексу виборів депутатів: Бахмутської районної ради в Торецьку і Світлодарську міських територіальних громадах; Покровської райради в Авдіївській та Мар'їнської міської, Очеретинської селищної тергромад; Маріупольської райради в Сартанській селищній тергромаді; Волноваської райради в Волноваській і Вугледарській міській, Мирненській і Ольгінській селищних тергромад ", - відповіла Донецька ОДА - ОВГД.

Аналогічний список з 10 громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області вона направляла ЦВК 5 серпня, на підставі якого і було прийнято рішення про непроведення там виборів.

"Забезпечити повну безпеку громадян під час організації підготовки та проведення відповідно до Виборчого кодексу виборів депутатів районних рад Луганської області 25 жовтня 2020: Сєверодонецької райради в Горській, Лисичанській, Попаснянській, Сєвєродонецькій міській територіальних громадах; Щастинська райради в Щастинська міська, Станично-Луганській, Широківській селищних, Нижньотеплівської сільській тергромад немає можливості" , - відповіла Луганська ОДА - ОВДА.

Раніше ЦВК визначив, що вибори неможливо провести в 8 громадах Сєверодонецького і Щастинська районів Луганської області на підставі аналогічного списку від 6 серпня.

Адміністрація мотивувала неможливість забезпечення повної безпеки громадян порушеннями бойовиками режиму припинення вогню, а також можливим застосуванням противником розвідувально-диверсійних груп для вчинення провокацій.

Таким чином, обидві обладміністрації підтвердили раніше надані ЦВК висновки про ситуацію з безпекою і залишили переліки громад, де неможливо провести вибори, без змін.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше ЦВК визначила суму застави для висунення на місцеві вибори 25 жовтня.

Ці вибори пройдуть за новими правилами .

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