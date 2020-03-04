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04 березня 2020, середа, 14:19 12
Кабмін 2020-03-04T15:30:03+02:00
Українські Новини
МінТОТ може очолити Олексій Резніков: що про нього відомо

МінТОТ може очолити Олексій Резніков: що про нього відомо

Анна Рудык
Кабмін, Верховна Рада, МінТОТ, Олексій Резніков
Олексій Резніков. Фото: Facebook/Олексій Резніков
Олексій Резніков. Фото: Facebook/Олексій Резніков

За даними українських ЗМІ, сьогодні, 4 березня, Верховна Рада на позачерговому засіданні може призначити міністром тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. Українські Новини публікують біографію претендента на посаду в Кабміні.

Резніков народився у 1966 році у Львові, в 1991 році закінчив юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю "правознавство".

У червні 2014 року був обраний заступником міського голови - секретарем Київської міської ради, в березні 2016 року став заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення повноважень з питань самоврядування.

У вересні 2018 року мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко звільнив Резнікова з посади заступника голови КМДА.

З вересня 2019 року є представником України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що Він може очолити як МінТОТ, так і стати міністром європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" визначиться з відставкою Рябошапки після його звіту перед Радою.

Тим часом комітет держвлади рекомендує Раді прийняти відставку Гончарука.

А 3 лютого Президент Володимир Зеленський запропонував запропонував кандидатури в новий Кабмін.

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