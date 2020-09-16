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16 вересня 2020, середа, 13:14 9
Зовнішня політика 2020-09-16T14:45:02+03:00
Українські Новини
У МЗС вважають, що уряд Росії може бути причетним до отруєння Навального

У МЗС вважають, що уряд Росії може бути причетним до отруєння Навального

Кира Молчанова
МЗС України, Олексій Навальний, отруєння Навального
Навальний у лікарні. Фото: instagram.com/navalny
Навальний у лікарні. Фото: instagram.com/navalny

Україна стурбована можливою причетністю Росії до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це сказано в коментарі на сайті Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

"Україна з занепокоєнням сприйняла заяву уряду ФРН про результати аналізу біологічних проб одного з лідерів російської опозиції Олексія Навального. Це може свідчити про причетність Уряду РФ до протиправних дій із застосуванням бойової хімічної речовини з групи "Новачок" в порушення Конвенції про заборону цього виду зброї масового знищення", - сказано в ньому.

Зазначається, що Україна повністю довіряє німецьким результатами аналізів Навального, а також незалежних досліджень у Франції і Швеції, які підтвердили отруєння бойовою хімічною речовиною нервово-паралітичної дії.

Також Україна вітає залучення до розслідування Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) і очікує її результатів.

"З огляду на велику ймовірність причетності до отруєння Російської Федерації, Україна звертається до міжнародного співтовариства із закликом продовжити скоординоване тиск на РФ з тим, щоб вона припинила загрожувати світовій безпеці і порушувати міжнародне право шляхом агресії проти власних громадян та інших держав", - сказано в повідомленні.

Україна впевнена, що відповідальні за грубе порушення Конвенції про заборону хімічної зброї повинні бути покарані.

Як повідомляли Українські новини, 20 серпня Навального госпіталізували прямо з літака, в якому він летів з Томська в Москву. Він потрапив у реанімацію з симптомами сильного отруєння.

7 вересня Олексія Навального вивели зі штучної коми в німецькій клініці "Шаріте" . 15 вересня він вже написав пост в соціальних мережах про те, що може самостійно дихати.

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