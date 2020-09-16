Евакуювати Кернеса в Німеччину прилетів той же літак, на якому перевозили до Німеччини Навального, - ЗМІ

ЗМІ повідомляють, що Геннадія Кернеса збираються перевезти в Німеччину. Фото: unian.net

ЗМІ повідомляють, що Геннадія Кернеса збираються перевезти в Німеччину. Фото: unian.net

Голову Харківської міської ради Геннадія Кернеса, який захворів на коронавірус і двостороннім запаленням легенів , перевезуть до Німеччини тим же рейсом, яким з Росії в Німеччину евакуювали Олексія Навального. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

До Харкова прибув медичний борт, який раніше перевозив з Росії до Німеччини отруєного російського політика Олексія Навального.

Про прибуття літака до Харкова стало відомо завдяки сервісу Flightradar24.

"О 19:15 до Харкова з німецького Нюрнберга прибув літак Bombardier Challenger 604 з бортовим номером D-AFAD, який належить компанії FAI Aviation Group. Ця компанія зокрема займається медичними перевезеннями", - повідомляє "Суспільне".

Рейс прибув до Харкова з Нюрнберга, який раніше перевозив Навального. Скріншот: "Суспільне"

22 серпня цим же рейсом з Омська в Берлін евакуювали отруєного Навального. Скріншот: "Суспільне"

Кореспондент "Суспільного" також повідомляє, що біля терміналу знаходяться машини швидкої допомоги і автомобілі з номерами "0202", якими користується охорона і оточення міського голови.

Машини в аеропорту Харкова, якими нібито користується охорона Кернеса. Фото: "Суспільне"

Головний лікар лікарні, в якій перебуває Кернес повідомив, що цю інформацію "слід уточнити", так як він не перебуває на території лікарні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у Харківській міській раді розповіли про стан здоров'я мера Геннадія Кернеса – він не впав у кому, а медперсонал стверджує, що він "контактний".

Тим часом 11 вересня прессекретар Юлії Тимошенко повідомила, що політик одужала від коронавірусної хвороби.

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