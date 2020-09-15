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15 вересня 2020, вівторок, 20:38 7
Політика 2020-09-15T21:30:01+03:00
Українські Новини
Помічника депутата Юрченка заарештували

Помічника депутата Юрченка заарештували

Ольга Фандорина
Арешт, хабарництво, підозрюваний у хабарництві, помічник депутата, Олександр Юрченко
Арешт. Фото: freepik
Арешт. Фото: freepik

Вищий антикорупційний суд Києва заарештував помічника депутата Верховної Ради Олександра Юрченка ("Слуга народу"), якого підозрюють у корупції, з альтернативою внесення застави в розмірі 1 млн гривень.

Про це сказано у повідомленні пресслужби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передають Українські Новини.

"За клопотанням прокурора САП і детективів НАБУ Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід помічникові депутата України, підозрюваному у пособництві в одержанні неправомірної вигоди, вчиненому службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище. Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання і застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення 1 000 552 гривень застави", - йдеться в ньому.

Постанова про застосування запобіжного заходу може бути оскарженою протягом 5 днів.

Як повідомляли Українськi Новини, НАБУ просить Венедіктову підписати підозру депутату "Слуги народу" Юрченку.

У Зеленського підтримали вихід депутата Юрченка з "Слуги народу" на час розслідування.

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