Помічника депутата Юрченка заарештували

Вищий антикорупційний суд Києва заарештував помічника депутата Верховної Ради Олександра Юрченка ("Слуга народу"), якого підозрюють у корупції , з альтернативою внесення застави в розмірі 1 млн гривень.

Про це сказано у повідомленні пресслужби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передають Українські Новини.

"За клопотанням прокурора САП і детективів НАБУ Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід помічникові депутата України, підозрюваному у пособництві в одержанні неправомірної вигоди, вчиненому службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище. Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання і застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення 1 000 552 гривень застави", - йдеться в ньому.

Постанова про застосування запобіжного заходу може бути оскарженою протягом 5 днів.

Як повідомляли Українськi Новини, НАБУ просить Венедіктову підписати підозру депутату "Слуги народу" Юрченку.

У Зеленського підтримали вихід депутата Юрченка з "Слуги народу" на час розслідування.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини