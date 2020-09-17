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17 вересня 2020, четвер, 16:02 7
Силові структури 2020-09-17T17:00:02+03:00
Українські Новини
Депутату Ради Юрченку повідомили про підозру в отриманні хабара

Депутату Ради Юрченку повідомили про підозру в отриманні хабара

Елизавета Драбкина
САП, Корупція, Слуга народу, Олександр Юрченко
Олександр Юрченко Фото: facebook.com/yurchenko211
Олександр Юрченко Фото: facebook.com/yurchenko211

Депутату Верховної Ради Олександру Юрченку, який вийшов з фракції "Слуга народу", Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру в отриманні хабара.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.

"17 вересня 2020 прокурором САП за дорученням Генерального прокурора повідомлено про підозру народному депутату України - члену комітету ВР України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг в одержанні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень і обов'язків" , - сказано в ньому.

Дії Юрченка кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) і ч. 4 ст. 27 (види співучасників) ч. 4 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу.

Так, в рамках досудового розслідування детективами НАБУ встановлено, що народний обранець в завуальованій формі попросив надати йому через посередника неправомірну вигоду в сумі 13 тис. доларів за внесення пропозицій до законопроєкту і в подальшому 200 тис. доларів для підкупу депутатів Ради - членів Комітету за голосування за надані ним пропозиції.

В середині серпня поточного року правоохоронцями було зафіксовано факт передачі та отримання народним депутатом через посередника першої частини обумовлених коштів.

Зазначається, що 26-27 серпня була запланована передача другої частини коштів, проте подальше виконання спеціального завдання було зупинено.

Як повідомляли Українськi Новини 15 вересня правоохоронці повідомили про підозру помічникові Юрченку, Вищий антикорупційний суд заарештував його із заставою в сумі 1 млн гривень.

Офіс генпрокурора має намір просити суд заарештувати депутата Ради Юрченко з альтернативою застави 5-10 млн гривень .

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