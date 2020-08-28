НАБУ ініціює заочне засудження колишнього міністра екології Злочевського за рекордний хабар

Національне антикорупційне бюро ініціює процедуру заочного засудження колишнього міністра екології Миколи Злочевського, який підозрюється в організації дачі хабара в розмірі 5 млн доларів керівникові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницька і директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику за закриття справи проти нього.

Про це Українським Новинам повідомив представник НАБУ.

"Відносно Злочевського буде ініційована процедура заочного засудження", - сказав він.

Відповідне клопотання буде подано до Вищого антикорупційний суд.

НАБУ має намір заочно притягнути до кримінальної відповідальності Злочевського, оскільки він ховається за кордоном і ухиляється від слідства.

Як повідомляли Українськi Новини, НАБУ заочно повідомило про підозру в організації дачі 5 млн доларів хабара колишньому міністру екології Миколі Злочевському.

Пізніше суд заочно заарештував Злочевського.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини