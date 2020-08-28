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28 серпня 2020, пʼятниця, 13:42 13
Судова влада 2020-08-28T15:15:02+03:00
Українські Новини
НАБУ ініціює заочне засудження колишнього міністра екології Злочевського за рекордний хабар

НАБУ ініціює заочне засудження колишнього міністра екології Злочевського за рекордний хабар

Валерия Драгомирова
хабарництво, Микола Злочевський, заочне засудження, хабар Ситнику та Холодницькому
Микола Злочевський
Микола Злочевський

Національне антикорупційне бюро ініціює процедуру заочного засудження колишнього міністра екології Миколи Злочевського, який підозрюється в організації дачі хабара в розмірі 5 млн доларів керівникові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницька і директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику за закриття справи проти нього.

Про це Українським Новинам повідомив представник НАБУ.

"Відносно Злочевського буде ініційована процедура заочного засудження", - сказав він.

Відповідне клопотання буде подано до Вищого антикорупційний суд.

НАБУ має намір заочно притягнути до кримінальної відповідальності Злочевського, оскільки він ховається за кордоном і ухиляється від слідства.

Як повідомляли Українськi Новини, НАБУ заочно повідомило про підозру в організації дачі 5 млн доларів хабара колишньому міністру екології Миколі Злочевському.

Пізніше суд заочно заарештував Злочевського.

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