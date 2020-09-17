Депутат Юрченко у 2009 році поцупив 4 пляшки пива в київському магазині, - Портнов

Юрист і громадський діяч Андрій Портнов оприлюднив специфічні подробиці з "додепутатской життя" нинішнього народного обранця Олександра Юрченка, якому Генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала підозру в корупційному правопорушенні.

Як повідомив Портнов у замітці на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook, депутат Юрченко вже потрапляв в поле зору правоохоронних органів.

"Хай вибачить мені слідча таємниця "Журналу реєстрації заяв і повідомлень про злочин" Голосіївського управління МВС від 25.11.2009, дорогі друзі, але ходять чутки, що там знайшовся запис за номером 15099, що майбутній герой революції і Майдану, активіст і депутат Олександр Юрченко, 1988 р.н., був затриманий тоді в магазині "Каштан" по вулиці Великій Васильківській за відкрите заволодіння чотирма пляшками пива.

Відганяю ці антидержавні думки і не хочу вірити в викрадення героями революції пива, але треба б якось цю страшну історію прояснити. Штовхніть хтось депутата, нехай прокоментує", - зазначив у своєму пості Портнов.

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