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  • Депутат Юрченко у 2009 році поцупив 4 пляшки пива в київському магазині, - Портнов
17 вересня 2020, четвер, 12:33 17 Фото
Політика 2020-09-17T13:30:02+03:00
Українські Новини
Депутат Юрченко у 2009 році поцупив 4 пляшки пива в київському магазині, - Портнов

Депутат Юрченко у 2009 році поцупив 4 пляшки пива в київському магазині, - Портнов

Тимофей Борзенко
Крадіжка пива з магазину. Фото: newizv.ru
Крадіжка пива з магазину. Фото: newizv.ru

Юрист і громадський діяч Андрій Портнов оприлюднив специфічні подробиці з "додепутатской життя" нинішнього народного обранця Олександра Юрченка, якому Генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала підозру в корупційному правопорушенні.

Як повідомив Портнов у замітці на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook, депутат Юрченко вже потрапляв в поле зору правоохоронних органів.

"Хай вибачить мені слідча таємниця "Журналу реєстрації заяв і повідомлень про злочин" Голосіївського управління МВС від 25.11.2009, дорогі друзі, але ходять чутки, що там знайшовся запис за номером 15099, що майбутній герой революції і Майдану, активіст і депутат Олександр Юрченко, 1988 р.н., був затриманий тоді в магазині "Каштан" по вулиці Великій Васильківській за відкрите заволодіння чотирма пляшками пива.

Відганяю ці антидержавні думки і не хочу вірити в викрадення героями революції пива, але треба б якось цю страшну історію прояснити. Штовхніть хтось депутата, нехай прокоментує", - зазначив у своєму пості Портнов.

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