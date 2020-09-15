У справі про отримання хабара помічником "слуги народу" Юрченком фігурують депутати Ради, - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник повідомив, що в справі про отримання хабара помічником депутата Верховної Ради Олександром Юрченком ("Слуга народу") фігурують депутати парламенту.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу ICTV, передають Українські Новини.

За його словами, на даний момент справу розслідує НАБУ, і в його рамках одній людині вже повідомили про підозру.

Також Ситник повідомив, що у справі фігурують і особи, щодо яких існує особливий порядок притягнення їх до кримінальної відповідальності, так як вони є спецсуб'єктами.

На уточнююче питання про те, чи маються на увазі депутати Ради, Ситник відповів ствердно.

Як повідомляли Українськi Новини, генеральний прокурор Ірина Венедіктова не готує підозру депутату Верховної Ради Олександру Юрченко ("Слуга народу").

Тим часом Національне антикорупційне бюро ініціює процедуру заочного засудження колишнього міністра екології Миколи Злочевського, який підозрюється в організації дачі хабара в розмірі 5 млн доларів.

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