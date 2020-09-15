"Слуга народу" Юрченко вирішив вийти з фракції через розслідування його корупції

На час розслідування можливої корупції, в якій, за словами Ситника, замішані депутати парламенту , депутат Верховної Ради Олександр Юрченко ("Слуга народу") має намір вийти з фракції і партії.

Про це сказав голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі телеканалу ICTV, передають Українські Новини.

"Сьогодні була у нас фракція і пан Юрченко повідомив, що він хоче вийти з заявою про вихід з фракції, тому що він говорить, що він повністю невинний і буде доводити свою невинність у всіх інстанціях, але щоб не кидати якусь тінь на фракцію або партію, яку він представляє, він вийде тимчасово з партії і фракції, доведе, я сподіваюся, свою невинність і після того, якщо все нормально, ми його із задоволенням приймемо назад", - сказав Арахамія.

Він зазначив, що Національне антикорупційне бюро нібито затримало за хабар довірену особу Юрченка.

"Він ніде не оформлений: на громадських засадах або офіційно працевлаштований, а як говорить слідчий НАБУ (ми не маємо доступу до справи), - довірена особа", - сказав глава фракції.

Як повідомляли Українськi Новини, у справі рекордного хабаря керівникові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому і директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику від Миколи Злочевського ініціюється процедура заочного засудження Національним антикорупційним бюро.

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