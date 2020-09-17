Венедіктова підписала клопотання про арешт депутата Юрченка

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала клопотання про арешт депутата Верховної Ради Олександра Юрченка, якого підозрюють у хабарництві. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. Вона підписала клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту. При цьому Венедіктова не уточнила, який розмір застави буде для Юрченка як альтернатива арешту. Як повідомляли Українськi Новини, раніше Венедиктова підписала підозра Юрченку у хабарництві. Юрченко вийшов з фракції "Слуга народу" на час розслідування справи, а у Зеленського підтримали таке рішення. Раніше Ситник заявив, що в справі про отримання хабара помічником "слуги народу" Юрченком фігурують депутати Ради. Тим часом, помічника депутата Юрченка заарештували з альтернативою внесення застави в розмірі 1 млн гривень. Постанова про застосування запобіжного заходу може бути оскаржена протягом 5 днів.