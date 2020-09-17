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17 вересня 2020, четвер, 11:25 4
Силові структури 2020-09-17T12:15:11+03:00
Українські Новини
Венедіктова підписала клопотання про арешт депутата Юрченка

Венедіктова підписала клопотання про арешт депутата Юрченка

Надежда Комендантова
Генпрокуратура, Генпрокурор, Арешт, Олександр Юрченко, Клопотання, Ірина Венедіктова
Олександр Юрченко Фото: facebook.com/yurchenko211
Олександр Юрченко Фото: facebook.com/yurchenko211

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала клопотання про арешт депутата Верховної Ради Олександра Юрченка, якого підозрюють у хабарництві.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Вона підписала клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту.

При цьому Венедіктова не уточнила, який розмір застави буде для Юрченка як альтернатива арешту.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Венедиктова підписала підозра Юрченку у хабарництві.

Юрченко вийшов з фракції "Слуга народу" на час розслідування справи, а у Зеленського підтримали таке рішення.

Раніше Ситник заявив, що  в справі про отримання хабара помічником "слуги народу" Юрченком  фігурують депутати Ради.


Тим часом, помічника депутата Юрченка заарештували з альтернативою внесення застави в розмірі 1 млн гривень. Постанова про застосування запобіжного заходу може бути оскаржена протягом 5 днів.

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