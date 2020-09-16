У Cтерненка призначено 4 суди за різними обвинуваченнями: вбивство, хуліганство, розбій та наркотики, – Портнов

У Cтерненка призначено 4 суди за різними обвинуваченнями: вбивство, хуліганство, розбій та наркотики, – Портно

Юрист Андрій Портнов повідомив, що Приморський районний суд м. Одеси викликав праворадикала Сергія Стерненка, якого обвинувачено в умисному вбивстві, за 4 іншими обвинуваченнями, а саме хуліганства, райбойному нападу, викраденню людини, незаконному носінні вогнепальної зброї та пособництву в незаконному обігу наркотичних засобів.

Про це юрист заявив на своєму Telegram-каналі.

"В рамках комплексу профілактичних та навчально-виховних заходів, інформую, що післязавтра, 18 вересня об 11:00 в Приморському (районному) суді Одеси триватиме судовий процес над обвинуваченим в умисному вбивстві уродженцем Одеської області гр. Стерненком, 1995 р.н., який раніше відомий своєю участю в радикальних бандформуваннями і підтримкою з боку так званого "громадянського суспільства" та інших, що промишляють активізмом, крадіжками і дармоїдством, особами.

29 вересня о 14:00 цей же самий обвинувачений постане перед іншим складом суду за ще одним обвинуваченням - грубим порушення громадського порядку, опором представникам влади та хуліганстві.

Вже наступного дня, 30 вересня, о 14:00 фігурант викликаний на третій судовий процес до Приморського суду Одеси за третім обвинуваченням - у викраденні людини, розбійному нападі та носінні вогнепальної зброї.

Та 16 жовтня о 9:30 у цьому ж суді Одеси обвинувачений з'явиться на лаві підсудних у справі про пособництво в обігу наркотичних засобів, що здійснено з метою наживи організованою злочинною групою", - написав Портнов.

Портнов уточнив, що орієнтовно протягом 4-6 місяців очікує перші винесені вироки Стерненку. "Це буде дуже важливий сигнал для усіх бродячих країною банд, радикалів, активістів, націоналістів і решти злодійського елементу", - підкреслив юрист.

10 серпня Київський апеляційний суд визнав протиправною підозру про вчинення злочину, що була вручена посмертно Івану Кузнєцову, якого зарізав Стерненко в Одесі.

10 червня Портнов повідомив, що представник Офісу генерального прокурора подав до суду прокурорську постанову про закриття справи щодо Кузнєцова, якого вбив Стерненко в Одесі.

20 травня Портнов повідомив, що слідчий Служби безпеки України, який обіцяв вручити підозра про вчинення злочину загиблому Кузнєцову, майже тиждень ховається від адвоката сім'ї Кузнєцова. Кузнєцов був убитий в Одесі в 2018 році праворадикалом Сергієм Стерненком, якого раніше СБУ визнала потерпілим.

19 травня адвокат Станіслав Свириденко, який представляє інтереси сім'ї Кузнєцова, заявив, що вручення підозри про вчинення злочину померлому є незаконним.

Нагадаємо, 18 травня слідство СБУ визнало Стерненка потерпілим, який зарізав 2 роки тому мешканця Чорноморська Кузнєцова. А загиблому Кузнєцову СБУ оголосила підозру за нібито напад на Стерненка.

ЗМІ неодноразово розповідали про те, як Стерненко вбив людину в Одесі, але вже майже 2 роки йому вдається уникати притягнення до відповідальності.

Як повідомляли Українські Новини, з експертного висновку щодо дій Стерненко слід, що націоналіст в ході бійки наздогнав і свідомо добив ножем ударом в серце пораненого їм раніше Івана Кузнєцова.

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