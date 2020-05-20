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  • Следователь СБУ почти неделю скрывается от адвоката зарезанного Стерненко одессита, хотя обещал вручить погибшему подозрение, – Портнов
20 мая 2020, среда, 19:30 277
Судебная власть 2020-05-20T20:30:03+03:00
Українські Новини
Следователь СБУ почти неделю скрывается от адвоката зарезанного Стерненко одессита, хотя обещал вручить погибш

Следователь СБУ почти неделю скрывается от адвоката зарезанного Стерненко одессита, хотя обещал вручить погибшему подозрение, – Портнов

Сергей Паламаренко
СБУ, Андрей Портнов, Сергей Стерненко, Подозрение в нападении, Иван Кузнецов
Андрей Портнов. Фото: 112.ua
Андрей Портнов. Фото: 112.ua

Юрист Андрей Портнов сообщил, что следователь Службы безопасности Украины, обещавший вручить подозрение о совершении преступления погибшему Ивану Кузнецову, почти неделю скрывается от адвоката семьи Кузнецова. Кузнецов был убит в Одессе в 2018 году праворадикалом Сергеем Стерненко, которого ранее СБУ признала потерпевшим.

Об этом юрист заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Обращаюсь к тупому и трусливому следователю СБУ, объявившему почти неделю назад о подозрении погибшему от рук одесского убийцы Ивану Кузнецову. Вы почему скрываетесь от адвокатов, не отвечаете на ходатайства, не берете трубку и не даете им текст объявленного погибшему подозрения?

Не хотите выглядеть всем своим СБУ идиотами, когда мы это опубликуем и проведем через открытый судебный процесс или просто потому что очень тупой? Ждём текст. Резче двигайтесь", - написал Портнов.

19 мая адвокат Станислав Свириденко, представляющий интересы семьи Кузнецова, заявил, что предъявление подозрения о совершении преступления умершему является незаконным.

Напомним, 18 мая следствие СБУ признало потерпевшим Стерненко, который зарезал 2 года назад жителя Черноморска Кузнецова. А погибшему Кузнецову СБУ объявила подозрение за якобы нападение на Стерненко. 

СМИ неоднократно рассказывали о том, как Стерненко убил человека в Одессе, но уже почти 2 года ему удается избегать привлечения к ответственности.

Как сообщали Українські Новини, из экспертного заключения в отношении действий Стерненко следует, что националист в ходе драки догнал и сознательно добил ножем ударом в сердце раненого им ранее Ивана Кузнецова.

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