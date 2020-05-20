Следователь СБУ почти неделю скрывается от адвоката зарезанного Стерненко одессита, хотя обещал вручить погибшему подозрение, – Портнов

Юрист Андрей Портнов сообщил, что следователь Службы безопасности Украины, обещавший вручить подозрение о совершении преступления погибшему Ивану Кузнецову, почти неделю скрывается от адвоката семьи Кузнецова. Кузнецов был убит в Одессе в 2018 году праворадикалом Сергеем Стерненко, которого ранее СБУ признала потерпевшим.

Об этом юрист заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Обращаюсь к тупому и трусливому следователю СБУ, объявившему почти неделю назад о подозрении погибшему от рук одесского убийцы Ивану Кузнецову. Вы почему скрываетесь от адвокатов, не отвечаете на ходатайства, не берете трубку и не даете им текст объявленного погибшему подозрения?

Не хотите выглядеть всем своим СБУ идиотами, когда мы это опубликуем и проведем через открытый судебный процесс или просто потому что очень тупой? Ждём текст. Резче двигайтесь", - написал Портнов.

19 мая адвокат Станислав Свириденко, представляющий интересы семьи Кузнецова, заявил, что предъявление подозрения о совершении преступления умершему является незаконным.

Напомним, 18 мая следствие СБУ признало потерпевшим Стерненко, который зарезал 2 года назад жителя Черноморска Кузнецова. А погибшему Кузнецову СБУ объявила подозрение за якобы нападение на Стерненко.

СМИ неоднократно рассказывали о том, как Стерненко убил человека в Одессе, но уже почти 2 года ему удается избегать привлечения к ответственности.

Как сообщали Українські Новини, из экспертного заключения в отношении действий Стерненко следует, что националист в ходе драки догнал и сознательно добил ножем ударом в сердце раненого им ранее Ивана Кузнецова.