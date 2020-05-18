подписаться на рассылку
26.5 26.85
28.5 29
˟
18 мая 2020, понедельник, 19:23 914
Силовые структуры 2020-05-18T20:00:27+03:00
Українські Новини
Националиста Стерненко, зарезавшего человека в Одессе, признали потерпевшим

Националиста Стерненко, зарезавшего человека в Одессе, признали потерпевшим

Татьяна Зотова
СБУ, Умышленное убийство, Сергей Стерненко, Иван Кузнецов
Стерненко пришел на допрос в СБУ. Фото: Страна
Стерненко пришел на допрос в СБУ. Фото: Страна

Националист Сергей Стерненко, который зарезал в 2018 году человека в Одессе, приехал по повестке в Службу безопасности Украины. После окончания следственных действий он вышел из здания со словами, что силовики признали его потерпевшим в данном деле.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

"Меня признали потерпевшим... Я на 100% уверен, что по состоянию на сегодня, мне должны были вручить подозрение по ст. 115 – умышленное убийство. И только благодаря тому, что мы не молчим на эту тему, что вы пришли сюда, они решили сегодня не нарушать закон", - заявил Стерненко.

Интересно, что на днях убитого Кузнецова признали подозреваемым в деле о нападении на Стерненко. То есть сейчас единственные подозреваемые в деле об убийстве двухлетней давности - сам убитый и его раненый Стерненко приятель.

Праворадикал же, по версии, следствия - потерпевший. Хотя он догнал и добил Кузнецова своим же ножом и снимал это на видео. 

Стерненко пришел на допрос в СБУ. Фото: СтранаСтерненко пришел на допрос в СБУ. Фото: Страна

Уточним, что пока Стерненко находился на допросе в СБУ, люди под зданием силовиков кричали "Аваков – черт" и "Баканов – черт". При этом сам националист теперь требует, чтобы дело против него по факту убийства Кузнецова было закрыто.

СМИ неоднократно рассказывали о том, как Стерненко убил человека в Одессе, но уже почти 2 года ему удается избегает наказания.

Как сообщали Українські Новини, из экспертного заключения в отношении действий Стерненко следует, что националист в ходе драки догнал и сознательно добил ножем ударом в сердце раненого им ранее Ивана Кузнецова.

Больше новостей о: СБУ Умышленное убийство Сергей Стерненко Иван Кузнецов

В СБУ заявили, что не будут сегодня вручать Стерне...
Журналисты обнаружили "тайное" поместье Баканова п...
Вдова Кузнецова, которого убил Стерненко, не получ...
Нардеп от "Евросолидарности" Бондарь намерен взять...
На любых выборах голосовать теперь можно по месту проживания, а не прописки, – ЦИК
Менее 40% украинцев оценивают первый год президентства Зеленского удовлетворительно
Новости
Нардеп Шахов сообщил, что из его крови сделают лекарство от коронавируса 20:32
Родители будут пикетировать Кабмин с требованием открыть детсады 20:26
В полиции Одессы заявили, что дом может обрушиться из-за начала застройки рядом 20:23
В апреле в Украине зарегистрировали больше тысячи случаев ВИЧ 19:51
Стало известно какие коллекторы будут охотиться за активами бывших владельцев банков "Дельта" и "Финансы и кредит" 19:44
больше новостей
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
Киево-Святошинский район лидирует по количеству заболевших коронавирусом. Данные по районам Киевской области 11:42
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
Нарушение карантина в ночном клубе
В Киеве ночной клуб "Queen" проводит вечеринки, несмотря на карантин 12:29
ДТП под Киевом. Фото: ГосЧС
Смертельное ДТП под Киевом: ВАЗ врезался в дерево, три человека погибли 19:53
больше новостей
Учебник географии для 8 класса авторства Петра Масляка
Скандально прославившийся учебник географии Масляка поспешно удалили с сайта Минобразования 15:19
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
"Там договоренность". Андрей Портнов рассказал, почему Порошенко не вручено подозрение 15:33
Цена на электроэнергию в Украине в разы выше, чем в Европе 11:34
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
больше новостей
Как пройдет ВНО в условиях карантина. Минздрав опубликовал рекомендации
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok