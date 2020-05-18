Националиста Стерненко, зарезавшего человека в Одессе, признали потерпевшим

Националист Сергей Стерненко, который зарезал в 2018 году человека в Одессе, приехал по повестке в Службу безопасности Украины. После окончания следственных действий он вышел из здания со словами, что силовики признали его потерпевшим в данном деле.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

"Меня признали потерпевшим... Я на 100% уверен, что по состоянию на сегодня, мне должны были вручить подозрение по ст. 115 – умышленное убийство. И только благодаря тому, что мы не молчим на эту тему, что вы пришли сюда, они решили сегодня не нарушать закон", - заявил Стерненко.

Интересно, что на днях убитого Кузнецова признали подозреваемым в деле о нападении на Стерненко. То есть сейчас единственные подозреваемые в деле об убийстве двухлетней давности - сам убитый и его раненый Стерненко приятель.

Праворадикал же, по версии, следствия - потерпевший. Хотя он догнал и добил Кузнецова своим же ножом и снимал это на видео.

Стерненко пришел на допрос в СБУ. Фото: Страна

Уточним, что пока Стерненко находился на допросе в СБУ, люди под зданием силовиков кричали "Аваков – черт" и "Баканов – черт". При этом сам националист теперь требует, чтобы дело против него по факту убийства Кузнецова было закрыто.

СМИ неоднократно рассказывали о том, как Стерненко убил человека в Одессе, но уже почти 2 года ему удается избегает наказания.

Как сообщали Українські Новини, из экспертного заключения в отношении действий Стерненко следует, что националист в ходе драки догнал и сознательно добил ножем ударом в сердце раненого им ранее Ивана Кузнецова.