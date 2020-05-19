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19 мая 2020, вторник, 18:34 28
Судебная власть 2020-05-19T18:45:01+03:00
Українські Новини
Предъявление подозрения умершему является незаконным, – адвокат семьи Кузнецова

Предъявление подозрения умершему является незаконным, – адвокат семьи Кузнецова

Ирина Дорофейчук
Умышленное убийство, Сергей Стерненко, Иван Кузнецов, Станислав Свириденко
Станислав Свириденко. Фото: zn.ua
Станислав Свириденко. Фото: zn.ua

Адвокат Станислав Свириденко, представляющий интересы семьи Ивана Кузнецова, который был убит праворадикалом Сергеем Стерненко в Одессе в 2018 году, убежден, что умершему человеку нельзя предъявить подозрение о совершении преступления. Соответственно, по мнению юриста, следователь, составивший подозрение на Кузнецова, поступил незаконно.

Об этом адвокат заявил в интервью интернет-изданию "Страна.ua".

"Умерший человек не может быть субъектом процессуальных отношений. Согласно практике ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека), национальных судов, и мнения ученых-правоведов и адекватных юристов, умершему человеку нельзя предъявить подозрение. Я считаю, что следователь, который составил подозрение, и процессуальный руководитель, который его согласовал, поступили незаконно", - сказал Свириденко.

Адвокат уточнил, что уже подал ходатайство генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и следователю о предоставлении возможности ознакомиться с материалами, на основании которых составлено подозрение, а Стерненко, убивший Кузнецова, признан потерпевшим.

По нормам Уголовно-процессуального кодекса (УПК) Украины ходатайство должно быть удовлетворено в течение 3 дней с момента подачи. Согласно ст. 52 УПК Украины, участие адвоката относительно реабилитации умершего с момента возникновения такого права является обязательным. В данный момент ходатайства адвоката Свириденко неудовлетворены.

Напомним, 18 мая следствие Службы безопасности Украины признало потерпевшим радикала Стерненко, который зарезал 2 года назад жителя Черноморска Кузнецова. А погибшему Кузнецову СБУ объявило подозрение за якобы нападение на Стерненко. 

Ранее СМИ разбирались, почему Стерненко не было предъявлено подозрение.

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