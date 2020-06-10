Трижды прогуляв суды, прокуратура закрыла дело против Кузнецова, которого зарезал Стерненко, – Портнов

Юрист Андрей Портнов сообщил, что представитель Офиса генерального прокурора подал в суд прокурорское постановление о закрытии дела в отношении Ивана Кузнецова, убитого праворадикалом Сергеем Стерненко в Одессе.

Об этом юрист заявил в своем Telegram-канале.

"Друзья, информирую, что сегодня (10 июля) в судебном процессе, где наши адвокаты обжалуют подозрение, объявленное убитому в Одессе Ивану Кузнецову от рук одиозного убийцы Стерненко объявлен третий перерыв. На этот раз представитель (генерального прокурора Ирины) Венедиктовой, который ранее то не являлся в процесс, то не успевал ознакомиться с делом, принес в суд постановление о закрытии дела в отношении убитого Ивана (Кузнецова), мотивируя тем, что он уже ушел из жизни и производство в суде по нему нужно закрыть.

То есть, во вручении подозрения убитому человеку прокурор проблем не видел, а в судебном обжаловании своих действий вспомнил, что раз человек убит, то дело по нему рассматривать нельзя. Даже клоунами не поднимается рука назвать. Доведем все до конца, обжалуем каждую глупость и общественным давлением заставим принять указанные в уголовных законах процессуальные решения. Рано или поздно убийца будет сидеть", - написал Портнов.

20 мая Портнов сообщил, что следователь Службы безопасности Украины, обещавший вручить подозрение о совершении преступления погибшему Кузнецову, почти неделю скрывается от адвоката семьи Кузнецова. Кузнецов был убит в Одессе в 2018 году праворадикалом Сергеем Стерненко, которого ранее СБУ признала потерпевшим.

19 мая адвокат Станислав Свириденко, представляющий интересы семьи Кузнецова, заявил, что предъявление подозрения о совершении преступления умершему является незаконным.

Напомним, 18 мая следствие СБУ признало потерпевшим Стерненко, который зарезал 2 года назад жителя Черноморска Кузнецова. А погибшему Кузнецову СБУ объявила подозрение за якобы нападение на Стерненко.

СМИ неоднократно рассказывали о том, как Стерненко убил человека в Одессе, но уже почти 2 года ему удается избегать привлечения к ответственности.

Как сообщали Українські Новини, из экспертного заключения в отношении действий Стерненко следует, что националист в ходе драки догнал и сознательно добил ножем ударом в сердце раненого им ранее Ивана Кузнецова.