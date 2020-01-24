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24 января 2020, пятница, 19:18 545 Документ
Судебная власть 2020-01-24T19:18:30+02:00
Українські Новини
Опубликовано экспертное заключение: как Стерненко в Одессе зарезал человека

Опубликовано экспертное заключение: как Стерненко в Одессе зарезал человека

Петр Стуженко
Елена Лукаш, Сергей Стерненко, Умышленное убийство, Одесса, Экспертное заключение
Сергей Стерненко. Фото: izvestia.kiev.ua
Сергей Стерненко. Фото: izvestia.kiev.ua

Юрист, бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш опубликовала копию экспертного заключения в отношении праворадикала и националиста Сергея Стерненко, обвиняемого в убийстве человека и нанесении умышленных телесных повреждений в Одессе. Из текста экспертного заключения следует, что Стерненко в ходе драки догнал и сознательно добил ножем ударом в сердце раненого ранее им человека.

Копии документов Лукаш опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

"В ходе драки Стерненко С.В. выхватил в то время неизвестный ему предмет и стал им хаотично размахивать, а именно обороняться. В дальнейшем Кузнецов И.В. побежал в сторону д. №7 по ул. Фонтанская дорога, а Стерненко С.В. начал его преследовать. ... Когда Кузнецов И.В. пробежал 99,1 м (в соответствии с протоколом следственного эксперимента с участием Стерненко С.В.) тот упал и потерял сознание", - говорится в экспертном заключении.

"Согласно выводам комиссионной судебно-медицинской экспертизы смерть Кузнецова И.В. наступила от проникающего ранения в левую плевральную полость со сквозным повреждением околосердечной сумки и левого желудочка сердца. От такого ранения пострадавший за несколько секунд потерял сознание и не мог осуществлять активные действия, в том числе пробежать расстояние 99,1 м с той или иной скоростью", - уточняется в документе.

"Вышеуказанные обстоятельства и заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы указывают на то, что Стерненко С.В. нанес выше указанное смертельное ножевое ранение Кузнецову И.В. от которого последний скончался, нанес после того, как пострадавший начал убегать и пробежал 99,1 м, то есть Стерненко С.В. догнал пострадавшего и намеренно лишил его жизни, то есть совершил уголовное преступление предусмотренное ч. 1 ст. 115 УК Украины, и соответственно не мог находиться в состоянии необходимой обороны", - сделан окончательный вывод в экспертном заключении.

28 октября 2019 года Служба безопасности Украины сообщила, что расследует дело Стерненко как убийство и нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести. Расследование проводится по ч. 1 ст. 122 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

28 сентября депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") опубликовал текст сообщения о подозрении, подготовленного Национальной полицией Украины, из которого следует, что Стерненко убил человека преднамеренно, без реальных угроз для своей жизни и здоровья.

Ранее сообщалось, что Стерненко был причастен к торговле наркотиками, запугивал артистов и активно сотрудничал с СБУ в свою бытность руководителя одесского "Правого сектора" и позже.

Вечером 24 мая 2018 года Стерненко заявил о нападении на него 2 неизвестных молодых людей в Одессе. Одного Стерненко убил, второму, также получившему ранения, удалось сбежать. Свои комментарии о событии на фоне умирающего человека Стерненко зафиксировал на видеозаписи и опубликовал в соцсети Facebook.

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