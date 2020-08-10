Суд визнав, що на Стерненка ніхто не нападав, він вчинив умисне вбивство, – Портнов

Юрист Андрій Портнов повідомив, що Київський апеляційний суд визнав протиправною підозру про вчинення злочину, що була вручена посмертно Івану Кузнєцову, якого зарізав праворадикал Сергій Стерненко в Одесі.

Про це юрист заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Київський апеляційний суд залишив сьогодні в силі рішення, яким була визнана протиправною підозра, що посмертно вручена Івану Кузнєцову, який загинув від рук уродженця Одеської області Стерненка, 1995 року народження, якого підозрюють в умисному вбивстві та підсудного в справах про вимагання, оборот наркотиків, тортурах і викраданні людини.

Рішення вступило в законну силу. Це означає, що на вбивцю ніхто не нападав і він вчинив саме умисне вбивство, що передбачає довічне позбавлення волі. Крок за кроком ведемо підтримувану радикалами і націоналістами нікчему до жорсткого обвинувального вироку суду", - написав Портнов.

10 червня Портнов повідомив, що представник Офісу генерального прокурора подав до суду прокурорську постанову про закриття справи щодо Кузнєцова, якого вбив Стерненко в Одесі.

20 травня Портнов повідомив, що слідчий Служби безпеки України, який обіцяв вручити підозра про вчинення злочину загиблому Кузнєцову, майже тиждень ховається від адвоката сім'ї Кузнєцова. Кузнєцов був убитий в Одесі в 2018 році праворадикалом Сергієм Стерненком, якого раніше СБУ визнала потерпілим.

19 травня адвокат Станіслав Свириденко, який представляє інтереси сім'ї Кузнєцова, заявив, що вручення підозри про вчинення злочину померлому є незаконним.

Нагадаємо, 18 травня слідство СБУ визнало Стерненка потерпілим, який зарізав 2 роки тому мешканця Чорноморська Кузнєцова. А загиблому Кузнєцову СБУ оголосила підозру за нібито напад на Стерненка.

ЗМІ неодноразово розповідали про те, як Стерненко вбив людину в Одесі, але вже майже 2 роки йому вдається уникати притягнення до відповідальності.

Як повідомляли Українські Новини, з експертного висновку щодо дій Стерненко слід, що націоналіст в ході бійки наздогнав і свідомо добив ножем ударом в серце пораненого їм раніше Івана Кузнєцова.