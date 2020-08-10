підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 серпня 2020, понеділок, 15:12 15
Судова влада 2020-08-10T16:15:01+03:00
Українські Новини
Суд визнав, що на Стерненка ніхто не нападав, він вчинив умисне вбивство, – Портнов

Суд визнав, що на Стерненка ніхто не нападав, він вчинив умисне вбивство, – Портнов

Тетяна Зотова
Андрій Портнов, Київський апеляційний суд, Умисне вбивство, Сергій Стерненко, Іван Кузнєцов
Андрей Портнов. Фото: Facebook
Андрей Портнов. Фото: Facebook

Юрист Андрій Портнов повідомив, що Київський апеляційний суд визнав протиправною підозру про вчинення злочину, що була вручена посмертно Івану Кузнєцову, якого зарізав праворадикал Сергій Стерненко в Одесі.

Про це юрист заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Київський апеляційний суд залишив сьогодні в силі рішення, яким була визнана протиправною підозра, що посмертно вручена Івану Кузнєцову, який загинув від рук уродженця Одеської області Стерненка, 1995 року народження, якого підозрюють в умисному вбивстві та підсудного в справах про вимагання, оборот наркотиків, тортурах і викраданні людини.

Рішення вступило в законну силу. Це означає, що на вбивцю ніхто не нападав і він вчинив саме умисне вбивство, що передбачає довічне позбавлення волі. Крок за кроком ведемо підтримувану радикалами і націоналістами нікчему до жорсткого обвинувального вироку суду", - написав Портнов.

10 червня Портнов повідомив, що представник Офісу генерального прокурора подав до суду прокурорську постанову про закриття справи щодо Кузнєцова, якого вбив Стерненко в Одесі.

20 травня Портнов повідомив, що слідчий Служби безпеки України, який обіцяв вручити підозра про вчинення злочину загиблому Кузнєцову, майже тиждень ховається від адвоката сім'ї Кузнєцова. Кузнєцов був убитий в Одесі в 2018 році праворадикалом Сергієм Стерненком, якого раніше СБУ визнала потерпілим.

19 травня адвокат Станіслав Свириденко, який представляє інтереси сім'ї Кузнєцова, заявив, що вручення підозри про вчинення злочину померлому є незаконним.

Нагадаємо, 18 травня слідство СБУ визнало Стерненка потерпілим, який зарізав 2 роки тому мешканця Чорноморська Кузнєцова. А загиблому Кузнєцову СБУ оголосила підозру за нібито напад на Стерненка.

ЗМІ неодноразово розповідали про те, як Стерненко вбив людину в Одесі, але вже майже 2 роки йому вдається уникати притягнення до відповідальності.

Як повідомляли Українські Новини, з експертного висновку щодо дій Стерненко слід, що націоналіст в ході бійки наздогнав і свідомо добив ножем ударом в серце пораненого їм раніше Івана Кузнєцова.

Більше новин про: Андрій Портнов Київський апеляційний суд Умисне вбивство Сергій Стерненко Іван Кузнєцов

Суд зобов'язав САП, Шабуніна та "24 канал" спросту...
Апеляційний суд скасував арешт колекції картин Пор...
Суд відправив Стерненка під нічний домашній арешт ...
Стерненко перевищив самооборону - біг за пораненим...
Ціна на електроенергію в Україні зросла ще на 12%
В одному з дитсадків Черкас виявили коронавірус
Новини
"Одеса - не Бейрут!". У порту Південний мітингували проти зберігання майже 10 тис. тонн селітри під відкритим небом 15:52
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Київ забезпечить соціальні категорії захисними наборами від COVID-19, – Кличко 15:41 Відео
В Офісі президента побоюються, що від коронавірусу почнуть помирати по 40-50 людей на день 15:33
Для прийому у Зеленського взяли напрокат рояль для організації культурної програми 15:27
Суд визнав, що на Стерненка ніхто не нападав, він вчинив умисне вбивство, – Портнов 15:12
більше новин
Нацкорпус оголосив про участь у місцевих виборах та презентував кандидатів у депутати до Одеської міськради 21:25
Львівський авіаремонтний завод знаходиться на межі банкрутства, - ЗМІ 12:05
Реформа ДАБІ. Експерт розповів, як страхування будівництва може замінити держперевірки 13:27
Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і штучні обмеження знімуть, - заява Skyrizon по ситуації з "Мотор Січ" 11:23 Документ
АМКУ не має законного права відмовити у задоволенні нашої спільної з китайськими партнерами заявки на концентрацію акцій ПАТ "Мотор Cіч", - DCH 14:33
більше новин
Гривня зміцнилася. Курс валют від НБУ на понеділок 05:00
Ціна на електроенергію в Україні зросла ще на 12% 12:13
Явка понад 50%: ЦВК Білорусі оголосив президентські вибори такими, що відбулися 15:18
Захворюваність на коронавірус другий день поспіль знижується 09:30
Зеленський сподівається, що Білорусь буде дотримуватися демократичних стандартів для виходу з кризи 09:45
більше новин
Під час акцій протесту в Білорусі затримали близько 3 тис. людей
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok