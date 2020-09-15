Ізраїльські поліцейські патрулюватимуть Умань під час Рош ха-Шана разом з українськими

В Умані під час святкування Рош ха-Шана спільно забезпечуватимуть правопорядок співробітники поліції України та Ізраїлю. Правоохоронці мають жорстко реагувати на провокації і протиправні дії.

Про це заявив глава Національної поліції України Ігор Клименко, повідомляє пресслужба відомства.

"Ми намагаємося донести, що на території України діють виключно українські закони. І ми будемо жорстко реагувати на всі провокації і протиправні дії, незалежно від того, хто є їх учасником. Разом з вами ми впораємося із завданнями, які стоять перед нами", — заявив він.

З слів Клименка, в цьому році святкування нового року для тих, хто сповідує іудаїзм, ускладнюється епідеміологічною ситуацією.

Водночас він зазначив, що всі хасиди, які зараз перебувають на території України, повинні спокійно зустріти свято Рош ха-Шана.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський розповів, коли хасиди зможуть відвідати Умань.



Раніше мер Умані заявляв, що готовий перекривати дороги в місто, якщо хасиди масово захочуть туди приїхати.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини