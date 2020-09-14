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14 вересня 2020, понеділок, 17:27 8
Судова влада 2020-09-14T17:43:59+03:00
Українські Новини
Шабуніна викликали до Печерського райсуду Києва за обвинуваченням в корупції, – Портнов

Шабуніна викликали до Печерського райсуду Києва за обвинуваченням в корупції, – Портнов

Тетяна Зотова
Корупція, Андрій Портнов, Центр протидії корупції, Печерський райсуд Києва, Віталій Шабунін
Віталій Шабунін. Фото: facebook.com/vitaliy.shabunin
Віталій Шабунін. Фото: facebook.com/vitaliy.shabunin

Юрист Андрій Портнов повідомив, що Печерський районний суд м. Києва викликав голову правління та засновника громадської організації "Центр протидії корупції" (ЦПК) Віталія Шабуніна за обвинуваченням в корупції.

Про це юрист заявив у своєму Telegram-каналі.

"Тривожні новини, дорогі друзі. Одіозний, що проголосив себе главою "Центру протидії корупції", функціонер, раніше відомий розкраданнями міжнародної технічної допомоги і нахабною мордою (Віталій) Шабунін, викликаний на 10 ранку 18 вересня до Печерського суду за обвинуваченням у корупції", - написав Портнов.

Юрист уточнив, що "антикорупціонеру" Шабуніну інкримінується, що він, будучи членом конкурсної комісії з обрання голови Національного агентства з протидії корупції (НАПК), забув вчасно подати декларацію про доходи, чим порушив антикорупційний закон.

"Іншими словами, активіст, який бореться з корупцією, порушив закон про корупцію, офіційно обвинувачений в корупції та повинен в зв'язку із корупційними обвинуваченнями постати перед судом. Прекрасна фабула, мені здається, - треба дотискати усіх бродячих шахраїв, злодіїв і самозакоханих дармоїдів", - підсумував Портнов.

Як повідомляли Українські Новини, 31 серпня Шабунін повідомив про намір відновити та розширити свій будинок в селі Гнідин (Бориспільський район, Київська область), що постарадав в результаті пожежі, за рахунок коштів, що пожертвували йому.

Раніше Шабунін вказав в декларації про доходи, що позичив півмільйона гривень на будинок у власної тещі-пенсіонерки. А саме він задекларував отримання 2 позик від своєї тещі Тетяни Гришиної в розмірі 279 тис. гривень у 2017 році та 198,5 тис. гривень в 2019 році.

15 липня Шабунін зізнався, що забув вчасно подати електронну декларацію про майновий стан і тепер потрапить до реєстру осіб, які вчинили пов'язані з корупцією правопорушення. Пізніше Портнов підтвердив, що на Шабуніна складено протокол про корупцію за несвоєчасну подачу декларації.

14 липня 2020 року суд зобов'язав Спеціалізовану антикорупційну прокуратури (САП), Шабуніна та "24 канал" спростувати неправдиву інформацію про Портнова.

16 липня 2019 року Портнов подав позов до суду на Шабуніна, Генпрокуратуру і "24 канал" про захист честі, гідності та ділової репутації.

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