Шабунин сознался, что попадет в реестр коррупционеров за правонарушение

Основатель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин забыл вовремя подать электронную декларацию об имущественном состоянии и теперь попадет в реестр лиц, совершивших связанные с коррупцией правонарушения.

Об этом Шабунин сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Во вторник иду в полицию для составления админпротокола о несвоевременном представлении электронной декларации (о доходах). Протокол законный. Я действительно подал декларацию на следующий от дедлайна день", - написал он.

"Я совсем забыл про эту комиссию и подавал декларацию по привычке, как делал это много раз без обязательств со стороны закона. Заплачу штраф и попаду в реестр лиц, совершивших связанные с коррупцией правонарушения", - добавил Шабунин.

Как сообщали Українські Новини, 10 апреля бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук и Шабунин, прогуливаясь по набережной Днепра в Киеве, нарушили установленные Кабинетом Министров ограничительные меры во время карантина.

16 июля 2019 года Портнов подал иск в суд на Шабунина, Генпрокуратуру и "24 канал" о защите чести, достоинства и деловой репутации.