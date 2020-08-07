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07 августа 2020, пятница, 20:25 24
Судебная власть 2020-08-07T20:27:38+03:00
Українські Новини
На Шабунина составлен протокол о коррупции за несвоевременную подачу декларации, — Портнов

На Шабунина составлен протокол о коррупции за несвоевременную подачу декларации, — Портнов

Кира Молчанова
электронные декларации, Андрей Портнов, Виталий Шабунин, декларация
Андрей Портнов. Фото: strana.ua
Андрей Портнов. Фото: strana.ua

На основателя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина составили протокол о коррупции за то, что он забыл вовремя подать декларацию.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал юрист Андрей Портнов.

"После признания судом виновным в коррупции директора НАБУ Сытника, протокол составлен и на принадлежащего ему на праве частной собственности Шабунина", — написал Портнов.

Он отметил, что Шабунин был членом комиссии по отбору главы НАЗК. Он забыл своевременно подать декларацию. Этот факт задокументировали как правонарушение.

Юрист отмечает, что Шабунин отказался давать показания, сославшись на ст.63 Конституции.

"Абсолютная девальвация внешнего управления, активизма и наносного антикоррупционерства. Прекрасный конец, мне кажется", — написал Портнов.

Как сообщали Українські Новини, 10 апреля бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук и Шабунин, прогуливаясь по набережной Днепра в Киеве, нарушили установленные Кабинетом Министров ограничительные меры во время карантина.

16 июля 2019 года Портнов подал иск в суд на Шабунина, Генпрокуратуру и "24 канал" о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Кроме того, Андрей Портнов подал иск в Печерский районный суд г. Киева к председателю правления Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину, Генеральной прокуратуре Украины и Частному акционерному обществу "Телерадиокомпания Люкс" ("24 каналу") о защите чести, достоинства и деловой репутиации.

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