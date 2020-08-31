Шабунин похвастался, что построит дом больше сгоревшего и собрал на это деньги

Руководитель общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Виталий Шабунин сообщил о намерении восстановить и расширить свой дом в селе Гнедин (Бориспольский район, Киевская область), постарадавший в результате пожара, за счет пожертвованных ему денежных средств.

Об этом основатель ЦПК заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"42 тыс. долларов прислали более 1 000 человек на восстановление моего сожженного дома. Самое крупное пожертвование - 2 тыс. долларов, наименьшее - 20 гривен. Я благодарю каждого, кто поддержал мою семью. После уплаты налогов - остается 35 тыс. долларов. Восстановление дома будет стоить 47 тыс. долларов", - написал Шабунин.

"Поскольку крышу все равно перестраивать - подниму ее на 3 газоблока и когда-нибудь устрою там мансарду (на собственные средства - тогда, когда буду иметь их на это)", - уточнил он.

Напомним, 23 июля Шабунин заявил о поджоге его дома. В результате возникшего пожара сгорело 70 кв. м крыши. Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту поджога дома Шабунина.

Осмотр места происшествия был проведен специалистами криминалистическая лаборатории полиции Киевской области, лаборатории научно-исследовательских экспертно-криминалистических центров Министерства внутренних дел, экспертами пожарно-технической службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС). Специалисты-эксперты не обнаружили на месте пожара остатки взрывных устройств и взрывоопасных предметов.

Как сообщали Українські Новини, Шабунин указал в декларации о доходах, что одолжил полмиллиона гривен на дом у собственной тещи-пенсионерки. А именно он задекларировал получение 2 займов от своей тещи Татьяны Гришиной в размере 279 тыс. гривен в 2017 году и 198,5 тыс. гривен в 2019 году.

15 июля Шабунин сознался, что забыл вовремя подать электронную декларацию об имущественном состоянии и теперь попадет в реестр лиц, совершивших связанные с коррупцией правонарушения. Позднее юрист Андрей Портнов подтвердил, что на Шабунина составлен протокол о коррупции за несвоевременную подачу декларации.

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