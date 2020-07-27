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27 июля 2020, понедельник, 14:45 5521
Политика 2020-07-27T16:45:02+03:00
Українські Новини
Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ

Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ

Ирина Дорофейчук
Коррупция, Дом, Долг, Теща, Центр противодействия коррупции, декларация, цпк, Шабунин
Виталий Шабунин. Фото: Українське Фото
Виталий Шабунин. Фото: Українське Фото

Руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин указал в декларации, что одолжил полмиллиона гривен на дом у собственной тещи-пенсионерки. Об этом пишет Деловая столица. 

Теща руководителя ЦПК Виталия Шабунина Татьяна Гришина заняла зятю сумму в 478 тысяч гривен на строительство дома, который недавно пострадал во время пожара. Такие данные содержатся в декларации Шабунина за 2019 год. Ранее Шабунин заявлял, что построил дом за счет полученных займов.

При этом за прошлый год Шабунин получил 1 млн 340 тысяч дохода и приобрел автомобиль стоимостью 300 тысяч грн, а его теща является пенсионеркой и не занимается бизнесом.

Как сообщалось, руководитель общественной организации "Центр противодействия коррупции", активист Виталий Шабунин сообщил, что неизвестные подожгли его дом. Специалисты-эксперты не обнаружили на месте пожара любых остатков взрывных предметов.

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