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14 июля 2020, вторник, 16:18 221
Судебная власть 2020-07-14T16:30:01+03:00
Українські Новини
Суд обязал САП, Шабунина и "24 канал" опровергнуть ложную информацию о Портнове

Суд обязал САП, Шабунина и "24 канал" опровергнуть ложную информацию о Портнове

Ирина Дорофейчук
Клевета, Андрей Портнов, Виталий Шабунин, Центр противодействия коррупции, САП, незаконное обогащение, 24 канал
Андрей Портнов. Фото: strana.ua
Андрей Портнов. Фото: strana.ua

Юрист Андрей Портов выиграл дело по иску, который он летом 2019 года подавал против основателя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, прокуратуры и частного акционерного общества "Телерадиокомпания Люкс" ("24 канал").

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua, ссылаясь на Telegram-канал юриста. 

Отметим, что иск касался защиты чести, достоинства и деловой репутации. Теперь стороны, проигравшие дело, должны опровергнуть ложную информацию, которую они распространяли в отношении Портнова.

"Печерский суд Киева только что огласил решение по моему, рассматривавшемуся почти год, иску и обязал антикоррупционную прокуратуру, принадлежащий мэру Львова "24 канал" и скандально известного, ассоциируемого с исчезновением западных средств бродячего антикоррупционера Шабунина, опровергнуть информацию, что я когда-либо проходил по делу о незаконном обогащении или был к этому причастен", - написал Портнов.

Помимо опровержения ответчики должны оплатить судебные расходы.

"Антикоррупционная прокуратура должна разместить опровержение у себя на сайте, а одиозный тунеядец Шабунин должен специально выступить на принадлежащем подозреваемому в земельных махинациях начальнику "Самопомощи" "24 канале". Все три ответчика должны также оплатить мне расходы. Кто не заплатит добровольно, в рамках учетно-воспитательных мероприятий, взыщу с каждого принудительно", - сообщил Портнов. 

Напомним, ранее суд обязал Порошенко опровергнуть ложную информацию о Портнове.

Также Портнов подал иск на бывшего министра образования Сергея Квита за ложное обвинение в плагиате.

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