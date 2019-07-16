Портнов подал в суд на Шабунина, Генпрокуратуру и "24 канал"

Юрист, бывший первый заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов подал иск в Печерский районный суд г. Киева к председателю правления Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину, Генеральной прокуратуре Украины и Частному акционерному обществу "Телерадиокомпания Люкс" ("24 каналу") о защите чести, достоинства и деловой репутиации.

Об этом Портнов сообщил на своем Telegram-канале.

"Друзья, приглашаю антикоррупционную прокуратуру, скандальноизвестный "24 канал" и одиозного Шабунина в открытый судебный процесс. 1 августа 2019 года, 15:20, Печерский народный трибунал. Будем в публичном процессе дискутировать о высоких материях и ловить за глупый и длинный язык", - написал юрист.

Как сообщали Українські Новини, 12 июля Национальная полиция Украины установила отсутствие ложных сведений в заявлениях Портнова о преступлениях бывшего Президента Украины Петра Порошенко.