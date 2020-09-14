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14 вересня 2020, понеділок, 15:23 7
Суспільство 2020-09-14T16:30:02+03:00
Українські Новини
В Івано-Франківську школи перевели на дистанційне навчання

В Івано-Франківську школи перевели на дистанційне навчання

Валерия Драгомирова
Школа, Карантин в школах, Дистанційна освіта, Івано-Франківськ, карантин в Івано-Франківській області
Школярі. Фото: pixabay
Школярі. Фото: pixabay

З понеділка, 14 вересня, Івано-Франківськ перевів школи на дистанційне навчання через віднесення міста до "червоної зони" епідеміологічної небезпеки.

Про це в управлінні поліції Івано-Франківської області повідомили Українським Новинам.

У поліції повідомили, що ніяких порушень з боку керівництва шкіл не було, оскільки всі школи перейшли на дистанційне навчання.

"Школи не були відкриті і перейшли на дистанційне навчання. Тому порушень немає", - сказали в поліції.

У поліції запевнили, що на сьогодні жодна школа не відкрита.

Як повідомляли Українськi Новини, Івано-Франківськ мав намір відкрити школи і дитсадки 14 вересня, незважаючи на віднесення міста до "червоної зони".

Раніше Івано-Франківськ вирішив продовжити канікули до 14 вересня через віднесення до "червоної зони" епідопасності.


На Тернопільщині також зупинена робота шкіл і дитячих садів у цілому районі. 

Тим часом в Києві понад півсотні шкіл перевели на "дистанційку" 133 класу . На сьогодні на коронавірус хворіє 179 школярів і 97 педагогів.

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