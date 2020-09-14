В Івано-Франківську школи перевели на дистанційне навчання

З понеділка, 14 вересня, Івано-Франківськ перевів школи на дистанційне навчання через віднесення міста до "червоної зони" епідеміологічної небезпеки. Про це в управлінні поліції Івано-Франківської області повідомили Українським Новинам. У поліції повідомили, що ніяких порушень з боку керівництва шкіл не було, оскільки всі школи перейшли на дистанційне навчання. "Школи не були відкриті і перейшли на дистанційне навчання. Тому порушень немає", - сказали в поліції. У поліції запевнили, що на сьогодні жодна школа не відкрита. Як повідомляли Українськi Новини, Івано-Франківськ мав намір відкрити школи і дитсадки 14 вересня, незважаючи на віднесення міста до "червоної зони". Раніше Івано-Франківськ вирішив продовжити канікули до 14 вересня через віднесення до "червоної зони" епідопасності. На Тернопільщині також зупинена робота шкіл і дитячих садів у цілому районі. Тим часом в Києві понад півсотні шкіл перевели на "дистанційку" 133 класу . На сьогодні на коронавірус хворіє 179 школярів і 97 педагогів.