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14 вересня 2020, понеділок, 13:40 8
Суспільство 2020-09-14T14:22:12+03:00
Українські Новини
У Києві понад півсотні шкіл перевели на "дистанційку" 133 класи

У Києві понад півсотні шкіл перевели на "дистанційку" 133 класи

Анна Рудык
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Карантин в школах. Фото: Pixabay
Карантин в школах. Фото: Pixabay

В Києві, де захворюванність за останню добу впала майже вдвічі, 56 шкіл через коронавірус перевели на дистанційну форму навчання 133 класи.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"У 56 школах на дистанційне навчання перевели 133 класи через захворювання школярів на коронавірус", - повідомив він.

На даний момент на коронавірус хворіє 179 школярів і 97 педагогів.

Дві школи повністю переведені на дистанційне навчання.

Як повідомляли Українськi Новини, 13 вересня кількість хворих на коронавірусну інфекцією COVID-19 в Києві збільшилася на 168 осіб до 17 429, померлих - на 3 до 272.

Також 14 вересня Київ і ще 19 областей не відповідають критерям для пом'якшення карантинних обмежень: умови для послаблення карантину.

Крім того, після віднесення Києва до "помаранчевої зони" карантину в столиці чинні обмеження на госпіталізацію та планові операції.

Тим часом в Національній академії наук опублікували результати прогнозу щодо COVID-19 з використанням комп'ютерного моделювання – від звхворювання помиратимуть 50 людей на день вже цього тижня.

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