На Тернопільщині зупинено роботу шкіл і дитячих садків у цілому районі

В Збаразькому районі Тернопільської області було прийнято рішення тимчасово зупинити освітній процес в школах та дитячих садках у той час, як в "червоному" Івано-Франківську дозволили роботу дитячих садків , попри ситуацію з коронавірусом.

Про це в понеділок, 14 вересня, пише видання Тернополяни, передають Українські Новини.

Відповідний наказ видала Збаразька районна державна адміністрація на тлі погіршення ситуації з поширенням коронавірусу нового типу SARS-CoV-2 в регіоні.

"Призупинити освітній процес в закладах шкільної та дошкільної освіти терміном на 14 календарних днів з понеділка 14 вересня", - йдеться в документі наказу.

Адміністрації закритих на карантин навчальних закладів закликають забезпечити учням отримання знань в форматі дистанційного навчання з використанням інформаційних технологій.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, з початку пандемії коронавірусу в Тернопільській області було підтверджено 9 234 випадки зараження. Побороти захворювання змогли 4 145 жителів області, ще 109 - померли від ускладнень, викликаних захворюванням COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, в ЮНЕСКО підрахували, що лише третина дітей у світі повернеться до навчання – 561 мільйон учнів відвідуватимуть заняття.

Тим часом лікар-інфекціоніст Євген Ігорович розповів, чому не варто панікувати й полишити песимістичні прогнози в питаннях навчання в період поширення коронавірусу.

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