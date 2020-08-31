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31 серпня 2020, понеділок, 12:52 16
Суспільство 2020-09-01T15:30:13+03:00
Українські Новини
Івано-Франківськ вирішив продовжити шкільні канікули до 14 вересня

Івано-Франківськ вирішив продовжити шкільні канікули до 14 вересня

Елизавета Драбкина
Івано-Франківськ, Коронавірус, Посилення карантину, Руслан Марцінків, червона зона
Школярі. Фото: pixabay
Школярі. Фото: pixabay

Івано-Франківськ вирішив продовжити канікули до 14 вересня через віднесення міста до "червоної зоні" епідеміологічної небезпеки, в той час, як громадський транспорт буде працювати в режимі спецрейсів.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передають Українські Новини.

"Ми готові до 1 вересня, школи і садки готові. Адже це Конституційне право - право на навчання наших дітей! Тому в зв'язку з цим рішенням уряду, ми вводимо канікули для дітей на 2 тижні. Чи не дистанційне навчання, а саме канікули. Сподіваюся, що уряд буде надалі керуватися здоровим глуздом, і наші діти зможуть навчатися нормально", - написав він.

Також Марцінків зазначив, що люди зібралися біля облдержадміністрації через включення Івано-Франківськ в "червону зону", щоб виступити проти введення "необдуманих жорстких заборон".

"Я також підтримую громаду. Вірус є, є хворі - і це факт. Але ці своєрідні зонування суперечать здоровому глузду і ґрунтуються на недостовірних фактах. Адже судять по заповненості наших лікарень. Але є незаперечний факт. Наші лікарні приймають пацієнтів з області, з районів. А це впливає на заповнюваність. Очевидно, комусь вигідно ділити країну і "закривати" саме Західну Україну: Франківськ, Чернівці, міста Львівської області", - написав він.

Також він сподівається, що правоохоронні органи будуть з народом, а не проти народу.

Як повідомляли Українськi Новини, кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 30 серпня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 277 осіб до 13 370, померлих - на 6 до 208.

Тим часом в парламенті як серед депутатів, так і серед співробітників апарату Ради, зафіксовано 30 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.

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