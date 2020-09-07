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07 вересня 2020, понеділок, 11:57 11
Суспільство 2020-09-07T14:00:03+03:00
Українські Новини
У Івано-Франківську діти підуть у школу 14 вересня попри "червону зону"

У Івано-Франківську діти підуть у школу 14 вересня попри "червону зону"

Ольга Фандорина
Карантин, навчання в школі, Івано-Франківськ, червона зона
Школа. Фото: pixabay
Школа. Фото: pixabay

В Івано-Франківську, який зараз в червоній зоні, вирішили,що діти підуть у школи і садки незважаючи на рішення центральної влади. Про це заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму відеозверненні.

З його слів, діти підуть в садки та школи з 14 вересня, оскільки мають право на повноцінне навчання.

"Сподіваємося, що в четвер переглянуть червону зону, і з понеділка вона буде скасована. Ще раз скажу, що є чинне рішення сесії міськради, воно не оскаржене. Тому з понеділка дитсадки і школи Івано-Франківська відкриються в будь-якому випадку", — заявив мер .

Раніше повідомлялося, що якщо регіон порапив ц "червону зону", то діти переходять на дистанційне навчання.

Як повідомляли Українські Новини, Комаровський розповів, як вчителям захиститися від COVID-19. Крім того, після 3 днів навчання  20 класів і 2 столичні школи перейшли на "дистанційку"

Крім того, після 3 днів навчання  20 класів і 2 столичні школи перейшли на "дистанційку"

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