У Івано-Франківську діти підуть у школу 14 вересня попри "червону зону"

В Івано-Франківську, який зараз в червоній зоні, вирішили,що діти підуть у школи і садки незважаючи на рішення центральної влади. Про це заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму відеозверненні.

З його слів, діти підуть в садки та школи з 14 вересня, оскільки мають право на повноцінне навчання.

"Сподіваємося, що в четвер переглянуть червону зону, і з понеділка вона буде скасована. Ще раз скажу, що є чинне рішення сесії міськради, воно не оскаржене. Тому з понеділка дитсадки і школи Івано-Франківська відкриються в будь-якому випадку", — заявив мер .

Раніше повідомлялося, що якщо регіон порапив ц "червону зону", то діти переходять на дистанційне навчання.

Як повідомляли Українські Новини, Комаровський розповів, як вчителям захиститися від COVID-19. Крім того, після 3 днів навчання 20 класів і 2 столичні школи перейшли на "дистанційку".

Крім того, після 3 днів навчання 20 класів і 2 столичні школи перейшли на "дистанційку".

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