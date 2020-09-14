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14 вересня 2020, понеділок, 08:24 21
Суспільство 2020-09-14T10:00:02+03:00
Українські Новини
В Україні набуло чинності нове карантинне зонування: які обмеження чекають на українців

В Україні набуло чинності нове карантинне зонування: які обмеження чекають на українців

Надежда Комендантова
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Карантин. Фото: 24tv.ua
Карантин. Фото: 24tv.ua

З понеділка, 14 вересня, в Україні набирає чинності оновлене епідемічне зонування, за яким визначаються карантинні обмеження в регіоні.

Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"Червона зона" карантину буде діяти в наступних населених пунктах:

  • місто Чоп Закарпатської області;
  • Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;
  • Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області;
  • міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
  • місто Дубно Рівненської області;
  • міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщіцькій, Збаразький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони Тернопільської області;
  • Великобурлуцький район Харківської області;
  • місто Славута і Волочиський район Хмельницької області;
  • місто Канів Черкаської області;
  • місто Чернівці, Герцеівській, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.
  • місто Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області.

Забороняється робота громадського транспорту; відвідування шкіл, університетів; діяльності ТРЦ, кафе і ресторанів.

"Помаранчева зона" карантину буде в наступних містах і селищах:

  • містах Вінниця, Козятин та Вінницький район Вінницької області;
  • Ківерцівський, Луцький і Маневицький райони Волинської області;
  • міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький і Попільнянський райони Житомирської області;
  • міста Ужгород та Мукачево, Мукачівський, Рахівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
  • місто Бурштин, Богородчанський, Городенківський, Калуський, Коломийський, Рогатинський та Рожнятівський райони Івано-Франківської області;
  • міста Ірпінь і Фастів, Києво-Святошинський і Яготинський райони Київської області;
  • міста Львів та Дрогобич, Бродівський, Городоцький, Жовківський, Миколаївський і Радехівський райони Львівської області;
  • місто Вознесенськ Миколаївської області;
  • місто Чорноморськ, Березовський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський і Тарутинський райони Одеської області;
  • міста Вараш і Острог, Здолбунівський, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області;
  • місто Суми Сумської області;
  • місто Кременець, Борщівський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький і Шумський райони Тернопільської області;
  • міста Харків, Люботин, Первомайський і Харківський район Харківської області;
  • місто Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Нетішин, Кам'янець-Подільський, Новоушицький, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
  • місто Сміла, Корсунь-Шевченківський та Смоленської райони Черкаської області;
  • місто Новодністровськ, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;
  • Борознянській, Куликівський і Ніжинський райони Чернігівської області;
  • місто Київ.

Забороняється: робота хостелів, турбаз і т. П (крім готелів); розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планових госпіталізацій в лікарні; спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку 1 людина на 10 квадратних метрів, установ культури; прийняття нових змін до дитячих таборів; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 кв. м і не більше 100 осіб.

До "жовтій зоні" віднесли:

  • міста Могилів-Подільський та Хмільник, Жмеринський, Калиновський, Козятинський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Томашпільський райони Вінницької області;
  • міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимир-Волинський, Горохівський, Іванчівскій, Любашівський, Шацький, Луцький, Старовижівський, Турійський і Шацький райони Волинської області;
  • міста Житомир і Малин, Коростишівський, Любарський, Пулинського, Романовський, Хорошевський і Чудновський райони Житомирської області;
  • міста Берегово і Хуст, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірського, Переченській, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;
  • місто Яремча, Галицький, Долинський, Надвірнянський, Снятіській і Тлумацький райони Івано-Франківської області;
  • міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів, Переяслав і Ржищів, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Іванківський, Макарівський, Обухівський, Переяслав-Хмельницький, Таращанський і Фастівський райони Київської області;
  • міста Борислав, Моршин, Самбір і Стрий, Жовківський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;
  • міста Миколаїв і Южноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області;
  • міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар і Південний, Арцизький, Білгород-Дністровський, Кодимський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський та Сирітський райони Одеської області;
  • місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;
  • міста Конотоп, Лебедин і Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський, Середина-Буцький, Сумської та Тростянецький райони Сумської області;
  • міста Куп'янськ, Лозова та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Коломацький, Краснокуцькій, Нововодолазький, Первомайський, Чугуївський і Шевченківський райони Харківської області;
  • міста Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Полонський, Славутський, Старосинявський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;
  • міста Черкаси, Ватутіне та Умань, Драбівський, Жашківський, Золотоніський, Кам'янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський і Черкаський райони Черкаської області;
  • міста Чернігів і Прилуки, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Прилуцький, Сновський, Срібнянський, Талалаївський та Чернігівський районах Чернігівської області.

Забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають "кризові" послуги.

Всі інші населені пункти і райони віднесені до "зеленої" зоні. Обов'язковою залишається наявність маски або респіратора під час перебування в приміщенні; дотримання дистанції під час проведення масових заходів (1 людина на 5 кв. м); дотримання дистанції під час проведення заходів в установах культури (заповненість 50% місць); перевезення людей в громадському транспорті в межах кількості сидячих місць. Ці обмеження діють і в інших зонах.

Таке епідемічне зонування встановлюється на 14 днів.

Зони карантину. Карта МОЗЗони карантину. Карта МОЗ

Де в Україні посилили карантин Де в Україні посилили карантин

Як повідомляли Українські Новини, в Київській області діє заборона на проведення концертів, а також не працюють розважальні заклади.

Тим часом з 14 вересня "Укрзалізниця" припиняє продаж квитків на пасажирські поїзди на 6 станціях.

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