Гривня почала фінансовий тиждень з падіння до 27,9 UAH/USD

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 6,57 коп. до 27,9003 UAH\/USD, що встановлюється ним на 14 вересня, після істотного падіння перед вихідними. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного банку, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 0,50 коп. до 27,8346 UAH\/USD, що встановлюється ним на 11-13 вересня. Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 35,7821 1 долар США 27,9003 1 швейцарський франк 30,6765 10 ієн 2,6283 10 російських рублів 3,7203 1 євро 33,0674 Як повідомляли Українськi Новини, з 4 по 11 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 17,01 коп. до 27,9626 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 19,84 коп. до 27,7340 UAH\/USD, підвищуючись третій тиждень поспіль. у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився на 2,45 коп. до 27,9555 UAH\/USD, курс купівлі — підвищився на 4,01 коп. до 27,7252 UAH\/USD порівняно з 10 вересня. Тим часом, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства констатує, що падіння ВВП України за підсумками 7 місяців сповільнилося до 6,2%.