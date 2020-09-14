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14 вересня 2020, понеділок, 05:05 15
Фінанси 2020-09-14T10:16:02+03:00
Українські Новини
Гривня почала фінансовий тиждень з падіння до 27,9 UAH/USD

Гривня почала фінансовий тиждень з падіння до 27,9 UAH/USD

Кира Молчанова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні
Гроші
Гроші

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 6,57 коп. до 27,9003 UAH/USD, що встановлюється ним на 14 вересня, після істотного падіння перед вихідними.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного банку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 0,50 коп. до 27,8346 UAH/USD, що встановлюється ним на 11-13 вересня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 35,7821
1 долар США 27,9003
1 швейцарський франк 30,6765
10 ієн 2,6283
10 російських рублів 3,7203
1 євро 33,0674

Як повідомляли Українськi Новини, з 4 по 11 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 17,01 коп. до 27,9626 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 19,84 коп. до 27,7340 UAH/USD, підвищуючись третій тиждень поспіль.

у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився на 2,45 коп. до 27,9555 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 4,01 коп. до 27,7252 UAH/USD порівняно з 10 вересня.

Тим часом, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства констатує, що падіння ВВП України за підсумками 7 місяців сповільнилося до 6,2%.

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