Долар продають вже майже по 28 гривень: курс валют в обмінниках у четвер

У четвер, 10 вересня, в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 4,10 коп. до 27,9223 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 3,35 коп. до 27,6763 UAH/USD порівняно з курсом валют у середу, 9 вересня

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро підвищився на 6,82 коп. до 32,4191 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 6,26 коп. до 32,9471 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США євро 10 російських рублів Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж середній 27,6763 27,9223 32,4191 32,9471 3,31 3,83 Максимальний 27,8100 28,2000 32,6800 33,2000 3,63 5,00 мінімальний 27,5000 27,8300 32,1500 32,6400 2,50 3,60

Як повідомляли Українські Новини, НБУ знизив офіційний курс гривні , що встановлюється ним на 10 вересня, на 2,64 коп. до 27,8296 UAH/USD.

Також аналітик з ForexClub Андрій Шевчишин прогнозує, що гривня найближчим часом дійде до позначки в 28 грн/$, а протяом семи днів втратить в ціні близько 10 копійок.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що курс гривні до кінця року буде стабільним і буде коливатися в межах 27-28 UAH/USD.

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