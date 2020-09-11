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11 вересня 2020, пʼятниця, 11:17 7
Фінанси 2020-09-11T11:39:30+03:00
Українські Новини
Курс долара в обмінниках зростає третій тиждень поспіль

Курс долара в обмінниках зростає третій тиждень поспіль

Катерина Цапро
Курс долара знову росте
Курс долара знову росте

З 4 по 11 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 17,01 коп. до 27,9626 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 19,84 коп. до 27,7340 UAH/USD, підвищуючись третій тиждень поспіль.

Про це повідомляє BIN.ua, передают Українські Новини.

Середній курс купівлі євро підвищився на 21,13 коп. до 32,5663 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 21,50 коп. до 33,1158 UAH/EUR.

Як повідомляли Українські Новини, з 28 серпня по 4 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 17,51 коп. до 27,7925 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 18,35 коп. до 27,5356 UAH/USD, підвищуючись другий тиждень поспіль.

Курси готівкової іноземної валюти:

 

Долар США

Євро

Російський рубль (10)

 

Купівля

Продаж

Купівля

Продаж

Купівля

Продаж

Середній курс на 11 вересня

27,7340

27,9626

32,5663

33,1158

3,3100

3,8300

Порівняно з 4 вересня

0,1984

0,1701

0,2113

0,2150

0,0000

0,0000

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

 

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