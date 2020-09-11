Курс долара в обмінниках зростає третій тиждень поспіль

З 4 по 11 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 17,01 коп. до 27,9626 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 19,84 коп. до 27,7340 UAH/USD, підвищуючись третій тиждень поспіль.

Про це повідомляє BIN.ua, передают Українські Новини.

Середній курс купівлі євро підвищився на 21,13 коп. до 32,5663 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 21,50 коп. до 33,1158 UAH/EUR.

Як повідомляли Українські Новини, з 28 серпня по 4 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 17,51 коп. до 27,7925 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 18,35 коп. до 27,5356 UAH/USD, підвищуючись другий тиждень поспіль.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро Російський рубль (10) Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній курс на 11 вересня 27,7340 27,9626 32,5663 33,1158 3,3100 3,8300 Порівняно з 4 вересня 0,1984 0,1701 0,2113 0,2150 0,0000 0,0000

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

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