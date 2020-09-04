Другий тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує плавно зростати

В той час, як в серпні населення України продало валюти на 151,2 млн доларів більше, ніж купило, з 28 серпня по 4 вересня в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара підвищився на 17,51 коп. до 27,7925 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 18,35 коп. до 27,5356 UAH\/USD, підвищуючись другий тиждень поспіль. Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини. Середній курс покупки євро підвищився на 22,70 коп. до 32,3550 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 21,51 коп. до 32,9008 UAH\/EUR. Курси готівкової іноземної валюти: Долар США євро Російський рубль (10) Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж Середній курс на 4 вересня 27,5356 27,7925 32,3550 32,9008 3,31 3,83 Порівняно з 28 серпня 0,1835 0,1751 0,2270 0,2151 -0,0200 0,0500 Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам. Як повідомляли Українські Новини, з 21 по 28 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 7,36 коп. до 27,6174 UAH \/ USD, курс купівлі підвищився на 10,95 коп. до 27,3521 UAH \/ USD після чотиритижневого падіння. У п'ятницю в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 1,08 коп. до 27,7941 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 0,96 коп. до 27,5238 UAH\/USD порівняно з курсом валют в обмінних 3 вересня.