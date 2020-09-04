підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 вересня 2020, пʼятниця, 11:35 6
Фінанси 2020-09-04T12:08:09+03:00
Українські Новини
Другий тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує плавно зростати

Другий тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує плавно зростати

Катерина Цапро
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні, Динаміка курсу долара
Курс долара
Курс долара

В той час, як в серпні населення України продало валюти на 151,2 млн доларів більше, ніж купило, з 28 серпня по 4 вересня в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара підвищився на 17,51 коп. до 27,7925 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 18,35 коп. до 27,5356 UAH/USD, підвищуючись другий тиждень поспіль.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс покупки євро підвищився на 22,70 коп. до 32,3550 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 21,51 коп. до 32,9008 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

 

Долар США

євро

Російський рубль (10)

 

Купівля

продаж

Купівля

продаж

Купівля

продаж

Середній курс на 4 вересня

27,5356

27,7925

32,3550

32,9008

3,31

3,83

Порівняно з 28 серпня

0,1835

0,1751

0,2270

0,2151

-0,0200

0,0500

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, з 21 по 28 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 7,36 коп. до 27,6174 UAH / USD, курс купівлі підвищився на 10,95 коп. до 27,3521 UAH / USD після чотиритижневого падіння.

У п'ятницю в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 1,08 коп. до 27,7941 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,96 коп. до 27,5238 UAH/USD порівняно з курсом валют в обмінних 3 вересня.

Більше новин про: Курс валют курс долара курс євро курс гривні Динаміка курсу долара

Долар і євро подорожчали перед вихідними. Курс вал...
Яким буде курс на перші вихідні осені. НБУ опублік...
Валюта подорожчала в обмінниках: курс долара і євр...
Після чотиритижневого падіння долар в обмінниках п...
Кількість хворих на коронавірус за добу перевалила за 2,7 тисяч
До закінчення карантину залишилося 58 днів. Які обмеження діють
Новини
Знімання відеоролика для Верещук. Фото:
Верещук на парасольці літає над Києвом. Знімання передвиборчого ролика привели до затору на Рибальському 12:08
Де в Україні найбільше хворіють коронавірусів. Карта поширення 12:02 Карта
Курс долара для платіжних карт перед вихідними подорожчав 12:00
Другий тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує плавно зростати 11:35
МОЗ провело рекордну кількість тестів на коронавірус за добу 11:30
більше новин
Світлана Дьоміна: у спільноти арбітражних керуючих великі проблеми 18:18 Думка
"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її повернення державі 12:11
Музей Бекетова
Ярославський допоміг відреставрувати Музей Бекетова ХНУГХ 19:38
Семиноженко – у Харкові, Червоненко – в Одесі, Куліченко – у Дніпрі, – "Наш край" презентував команду на вибори 15:36
Припинення війни на Донбасі, "Велике будівництво" та доступні кредити для бізнесу: які ініціативи влади найбільше підтримують українці 14:19
більше новин
"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її повернення державі 12:11
4.09.20 12:00 Прес-конференція: "Презентація програмного продукту - калькулятор моделювання результатів місцевих виборів 2020 року" 16:01
Світлана Дьоміна: у спільноти арбітражних керуючих великі проблеми 18:18 Думка
Вихованець Київської МАН отримав "срібло" на фестивалі інженерних наук в Тунісі 09:00
Лікарів змушують приховувати коронавірус на роботі, щоб не покарали всю лікарню, - Офіс президента 15:23
більше новин
В Україні оновили "червону" і "помаранчеву" зони карантину. Повний список
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok