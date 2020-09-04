Другий тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує плавно зростати

В той час, як в серпні населення України продало валюти на 151,2 млн доларів більше, ніж купило, з 28 серпня по 4 вересня в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара підвищився на 17,51 коп. до 27,7925 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 18,35 коп. до 27,5356 UAH/USD, підвищуючись другий тиждень поспіль.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс покупки євро підвищився на 22,70 коп. до 32,3550 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 21,51 коп. до 32,9008 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США євро Російський рубль (10) Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж Середній курс на 4 вересня 27,5356 27,7925 32,3550 32,9008 3,31 3,83 Порівняно з 28 серпня 0,1835 0,1751 0,2270 0,2151 -0,0200 0,0500

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, з 21 по 28 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 7,36 коп. до 27,6174 UAH / USD, курс купівлі підвищився на 10,95 коп. до 27,3521 UAH / USD після чотиритижневого падіння.

У п'ятницю в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 1,08 коп. до 27,7941 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,96 коп. до 27,5238 UAH/USD порівняно з курсом валют в обмінних 3 вересня.

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