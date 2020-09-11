У Мінекономіки вважають, що економічне зростання в Україні відновиться до кінця року

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства констатує, що падіння ВВП України за підсумками 7 місяців сповільнилося до 6,2% після того, як за даними Державної служби статистики, у квітні-червні 2020 року реальний ВВП за оперативними даними зменшився на 11,4% порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

Про це йдеться у повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

Зазначається, що в липні на тлі адаптації до діяльності в умовах карантину майже всі види економічної діяльності продемонстрували уповільнення темпів падіння і зростання (зокрема, роздрібний сегмент ринку).

Так, окремі види промислової діяльності, сфера транспорту, торгівлі, а також сільське господарство продемонстрували уповільнення темпів падіння, а індекс очікувань ділової активності порівняно з попереднім місяцем покращився.

За даними Національного банку, індекс очікувань ділової активності у липні порівняно з червнем зріс на 1,5 пункту і становив 47 пунктів.

"За підсумками січня-липня поточного року скорочення зведеного індексу виробництва (ЗІВ) дещо сповільнилося і становило 7,3% (7,7% у першому півріччі 2020). Відповідно, зменшення обсягів ВВП Мінекономіки орієнтовно оцінює на рівні 6,2%", - повідомили у міністерстві.

Як повідомляли Українські Новини, в уряді заявляли раніше про наміри досягти ВВП 2013 року до 2023 року.

За макропоказниками, схваленими Кабміном, в 2022 році зростання ВВП очікується на рівні 4,3% при інфляції 6,2%, а в 2023 – 4,7% і 6% відповідно.

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