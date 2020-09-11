Перед вихідними долар і євро знову подорожчали

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився на 2,45 коп. до 27,9555 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 4,01 коп. до 27,7252 UAH/USD порівняно з 10 вересня

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 13,59 коп. до 32,5794 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 13,36 коп. до 33,1132 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 27,7252 27,9555 32,5794 33,1132 3,33 3,85 Максимальний 27,8200 28,0200 32,9000 33,5000 3,64 5,00 Мінімальний 27,6000 27,9000 32,2000 32,8800 2,50 3,66

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знову знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11-13 вересня, на 0,50 коп. до 27,8346 UAH/USD.

Також в проєкт держбюджету на 2021 рік закладають курс близько 29 UAH/USD.

А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 9 коп. в четвер знизився на 2 коп. до 27,86 UAH/USD.

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