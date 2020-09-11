Гривня продовжує падати. Курс валют від НБУ до понеділка

Національний банк України офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11-13 вересня, знову знизив на 0,50 коп. до 27,8346 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 вересня, на 2,64 коп. до 27,8296 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 35,9818 1 долар США 27,8346 1 швейцарський франк 30,6312 10 ієн 2,6231 10 російських рублів 3,7066 1 євро 32,9687

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в проєкт державного бюджету на 2021 рік закладається курс близько 29 UAH/USD.

Тим часом 10 вересня, в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара підвищився на 4,10 коп. до 27,9223 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 3,35 коп. до 27,6763 UAH/USD.

Крім того, 10 вересня, в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 середній курс купівлі рубля підвищився на 3 копійки і становить 3,31 гривень за 10 рублів.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини