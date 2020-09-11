Гривня на міжбанку дешевшає третій день поспіль

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,86-27,89 UAH / USD, потім котирування виросли до 27,90-27,92 UAH / USD, після чого встановилися на рівні 27,92-27,94 UAH / USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 17,64% з 23,74 UAH / USD до 27,93 UAH / USD.

Як повідомляли Українськi Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився на 2,45 коп. до 27,9555 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 4,01 коп. до 27,7252 UAH/USD порівняно з 10 вересня.

З 4 по 11 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 17,01 коп. до 27,9626 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 19,84 коп. до 27,7340 UAH/USD, підвищуючись третій тиждень поспіль.

Тим часом, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства констатує, що падіння ВВП України за підсумками 7 місяців сповільнилося до 6,2%.

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