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11 вересня 2020, пʼятниця, 19:10 6
Економіка 2020-09-11T20:15:02+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку дешевшає третій день поспіль

Гривня на міжбанку дешевшає третій день поспіль

Кира Молчанова
Курс валют, курс долара, курс гривні, курс на міжбанку
Курс гривні
Курс гривні

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю, 11 вересня, знизився на 7 коп. до 27,93 UAH/USD після зниження курсу в четвер, 10 вересня, на 2 коп.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,86-27,89 UAH / USD, потім котирування виросли до 27,90-27,92 UAH / USD, після чого встановилися на рівні 27,92-27,94 UAH / USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 17,64% з 23,74 UAH / USD до 27,93 UAH / USD.

Як повідомляли Українськi Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився на 2,45 коп. до 27,9555 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 4,01 коп. до 27,7252 UAH/USD порівняно з 10 вересня.

З 4 по 11 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 17,01 коп. до 27,9626 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 19,84 коп. до 27,7340 UAH/USD, підвищуючись третій тиждень поспіль.

Тим часом, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства констатує, що падіння ВВП України за підсумками 7 місяців сповільнилося до 6,2%.

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