Гривня на міжбанку дешевшає третій день поспіль

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю, 11 вересня, знизився на 7 коп. до 27,93 UAH\/USD після зниження курсу в четвер, 10 вересня, на 2 коп. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,86-27,89 UAH \/ USD, потім котирування виросли до 27,90-27,92 UAH \/ USD, після чого встановилися на рівні 27,92-27,94 UAH \/ USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 17,64% з 23,74 UAH \/ USD до 27,93 UAH \/ USD. Як повідомляли Українськi Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився на 2,45 коп. до 27,9555 UAH\/USD, курс купівлі — підвищився на 4,01 коп. до 27,7252 UAH\/USD порівняно з 10 вересня. З 4 по 11 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 17,01 коп. до 27,9626 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 19,84 коп. до 27,7340 UAH\/USD, підвищуючись третій тиждень поспіль. Тим часом, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства констатує, що падіння ВВП України за підсумками 7 місяців сповільнилося до 6,2%.