підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 вересня 2020, четвер, 20:15 7
Фінанси 2020-09-10T21:00:02+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку падає в ціні другий день поспіль

Гривня на міжбанку падає в ціні другий день поспіль

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс на міжбанку
Гривня
Гривня

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер знизився на 2 коп. до 27,86 UAH/USD після зниження курсу в середу на 9 коп в той час, як у четвер, 10 вересня, в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 4,10 коп. до 27,9223 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,80-27,83 UAH/USD, потім котирування зросли до 27,83-27,85 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,84-27,87 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 17,35% з 23,74 UAH/USD до 27,86 UAH/USD.

В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 вересня, на 2,64 коп. до 27,8296 UAH/USD у той час, як долар посеред тижня знову подорожчав в обмінниках, а євро впав в ціні.

Тим часом, у серпні 2020 року підвищився на 0,1% базовий індекс споживчих цін.

Більше новин про: Курс валют курс долара курс євро курс на міжбанку

НБУ знову обвалив гривню на п'ятницю і вихідні. Ку...
Долар продають вже майже по 28 гривень: курс валют...
Нацбанк підвищив офіційний курс долара на четвер...
Курс гривні на міжбанку знизився до 27,77 UAH/USD...
Київ віднесений до "помаранчевої зони" епідбезпеки, - Немчінов
Інспекція в районі Шумів на Донбасі скасована через зміну вимог Росії і бойовиків, - Офіс президента
Новини
Ключовий китайський інвестор "Мотор Січ": тиск на нас надходить не з комерційної сфери 22:32
США ввели санкції проти Деркача, - ексдепутат Лещенко 21:47
У ТРЦ на Оболоні сталася стрілянина, є поранений 21:16
Вночі в Україні місцями похолодає до +4: прогноз погоди в кінці робочого тижня 21:00 Інфографіка
Бойовики ОРДЛО намагалися підпалити траву біля позицій ЗСУ 20:43
більше новин
Кличко з Пальчевським вийдуть у 2 тур на виборах в мери Києва, - "Соціальний моніторинг" 15:51
Пальчевський вийде у другий тур з Кличком, - "Соціальний моніторинг" 15:58 Прес-реліз
В інтерв'ю Пальчевський набрехав про службу в армії, нахамив журналістці і заперечував свої ж слова про "возз'єднання" з Росією, - фактчекінг ВВС 13:06
Фармацевтична індустрія України стає більш технологічною та інноваційною, - дослідження 19:54
ЗАЗ провів модернізацію і починає виробництво моделей концерну Renault 11:02
більше новин
ДБР закрило кілька справ про можливі злочини Порошенка 10:25
ДБР викликає Богдана на допит як свідка після інтерв'ю Гордону 14:52
"Нафтогаз" подав три тарифи на газ для населення і бізнесу 12:31
Кіпр перевірить законність отримання громадянства українськими бізнесменами, серед яких Коломойський 16:22
Андрій Богдан. Скріншот відео інтерв'ю Гордону.
Богдан розповів, хто може стати наступним президентом України 09:26
більше новин
ДБР викликає Богдана на допит як свідка після інтерв'ю Гордону
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok