Гривня на міжбанку падає в ціні другий день поспіль

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер знизився на 2 коп. до 27,86 UAH\/USD після зниження курсу в середу на 9 коп в той час, як у четвер, 10 вересня, в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 4,10 коп. до 27,9223 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,80-27,83 UAH\/USD, потім котирування зросли до 27,83-27,85 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 27,84-27,87 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 17,35% з 23,74 UAH\/USD до 27,86 UAH\/USD. В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Як повідомляли Українськi Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 вересня, на 2,64 коп. до 27,8296 UAH\/USD у той час, як долар посеред тижня знову подорожчав в обмінниках, а євро впав в ціні. Тим часом, у серпні 2020 року підвищився на 0,1% базовий індекс споживчих цін.