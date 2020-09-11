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11 вересня 2020, пʼятниця, 16:19 7
Судова влада 2020-09-11T17:30:02+03:00
Українські Новини
Справу Шабуніна про несвоєчасне подання декларації розглянуть 18 вересня

Справу Шабуніна про несвоєчасне подання декларації розглянуть 18 вересня

Ольга Фандорина
декларація про доходи, Віталій Шабунін, Шабунін
Виталій Шабунін. Фото: facebook./vitaliy.shabunin
Виталій Шабунін. Фото: facebook./vitaliy.shabunin

Печерський районний суд 18 вересня почне розгляд адміністративного протоколу стосовно голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна за несвоєчасну подачу електронної декларації в той час, як Національна поліція не знає, куди Шабунін ходив за адмінпротоколом через невчасно подану декларацію.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Засідання призначене на 10:00.

Суддя у справі - Олег Білоцерківець.

Засновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін забув вчасно подати електронну декларацію про майновий стан і тепер потрапить до реєстру осіб, які вчинили пов'язані з корупцією правопорушення.

Як повідомляли Українськi Новини, поліція Київської області  відкрила кримінальне провадження  за фактом підпалу будинку голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Напередодні він глава Центру протидії корупції Шабунін заявив,  що його будинок підпалили .

Керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін вказав в декларації, що  позичив півмільйона гривень на будинок  у власної тещі-пенсіонерки.

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