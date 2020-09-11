Справу Шабуніна про несвоєчасне подання декларації розглянуть 18 вересня

в той час, як Національна поліція не знає, куди Шабунін ходив за адмінпротоколом через невчасно подану декларацію . Печерський районний суд 18 вересня почне розгляд адміністративного протоколу стосовно голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна за несвоєчасну подачу електронної декларації

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Засідання призначене на 10:00.

Суддя у справі - Олег Білоцерківець.

Засновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін забув вчасно подати електронну декларацію про майновий стан і тепер потрапить до реєстру осіб, які вчинили пов'язані з корупцією правопорушення.

Як повідомляли Українськi Новини, поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Напередодні він глава Центру протидії корупції Шабунін заявив, що його будинок підпалили .

Керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін вказав в декларації, що позичив півмільйона гривень на будинок у власної тещі-пенсіонерки.

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