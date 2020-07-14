Суд зобов'язав САП, Шабуніна та "24 канал" спростувати неправдиву інформацію про Портнова

Юрист Андрій Портів виграв справу за позовом, який він влітку 2019 року подавав проти засновника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна, прокуратури та приватного акціонерного товариства "Телерадіокомпанія Люкс" ("24 канал").

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua, посилаючись на Telegram-канал юриста.

Зазначимо, що позов стосувався захисту честі, гідності та ділової репутації. Тепер сторони, що програли справу, повинні спростувати неправдиву інформацію, яку вони поширювали щодо Портнова.

"Печерський суд Києва тільки но оголосив рішення за моїм позовом, що розглядався майже рік, зобов'язав антикорупційну прокуратуру, "24 канал", якийналежить мерові Львова, та скандально відомого, асоційованого з зникненням західних грошей бродячого антикорупціонера Шабуніна, спростувати інформацію, що я коли-небудь проходив за справою про незаконне збагачення чи був до цього причетний", - написав Портнов.

Крім спростування відповідачі повинні сплатити судові витрати.

"Антикорупційна прокуратура повинна розмістити спростування у себе на сайті, а одіозний дармоїд Шабунін повинен спеціально виступити на "24 каналі", що належить підозрюваному у земельних махінаціях начальнику "Самопомочі". Усі три відповідача повинні також сплатити мені витрати. Хто не заплатить добровільно, в рамках обліково-виховних заходів, стягну з кожного примусово", - повідомив Портнов.

Нагадаємо, раніше суд зобов'язав Порошенка спростувати неправдиву інформацію про Портнова.

Портнов подав позов на колишнього міністра освіти Сергія Квіта за наклеп у плагіаті.