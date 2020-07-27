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27 липня 2020, понеділок, 19:18 9 Документ
Силові структури 2020-07-27T20:30:02+03:00
Українські Новини
Нацполіція не знає, куди Шабунін ходив за адмінпротоколом через невчасно подану декларацію

Нацполіція не знає, куди Шабунін ходив за адмінпротоколом через невчасно подану декларацію

Кира Молчанова
цпк, Нацполіція, Віталій Шабунін
Шабунін Віталій. Фото: facebook./vitaliy.shabunin
Шабунін Віталій. Фото: facebook./vitaliy.shabunin

Національна поліція заявляє, що не викликала голову "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна для вручення адміністративного протоколу за несвоєчасне подання електронної декларації.

Про це сказано у відповіді Нацполіції на запит Українських Новин.

"Повідомляємо, що Шабунін з зазначеного питання в Департамент (стратегічних розслідувань) не викликався", — сказано у відповіді.

Інші подробиці відсутні.

Раніше Шабунін повідомив, що 7 липня планував відвідати поліцію для складання адмінпротоколу про несвоєчасне подання електронної декларації.

Як повідомляли Українські Новини, поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Напередодні він голова Центру протидії корупції Шабунін заявив, що його будинок підпалили.

 

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