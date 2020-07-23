Поліція встановлює обставини загоряння будинку Шабуніна

Поліція встановлює обставини загоряння будинку голови Центру протидії корупції Віталій Шабуніна.

Про це сказано в повідомленні відомства, передають Українські Новини.

"Повідомлення про те, що горить будинок в селі Гнідин Бориспільського району, надійшло на спецлінію 102 о 4:20. На місце події оперативно прибули рятувальники та працівники місцевого відділу поліції. Пожежу швидко ліквідували. Вогнем частково пошкоджено будинок. Люди не постраждали", — сказано в ньому.

Наразі йде додатковий огляд місця події, де працюють криміналістична лабораторія поліції Київської області, лабораторія науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів Міністерства внутрішніх справ, залучені експерти пожежно-технічної служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначено, що інформація про подію належним чином зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень.

За результатами проведеної перевірки та аналізу всіх зібраних даних найближчим часом буде вирішено питання щодо правової кваліфікації.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Шабунін заявив про підпал його будинку.

Засновник ЦПК Віталій Шабунін забув вчасно подати електронну декларацію про майновий стан і тепер потрапить у реєстр осіб, які вчинили пов'язані з корупцією правопорушення.