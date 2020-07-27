підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Шабунін позичив півмільйона на будинок у власної тещі-пенсіонерки, - ЗМІ
27 липня 2020, понеділок, 14:45 384
Політика 2020-07-27T16:15:02+03:00
Українські Новини
Шабунін позичив півмільйона на будинок у власної тещі-пенсіонерки, - ЗМІ

Шабунін позичив півмільйона на будинок у власної тещі-пенсіонерки, - ЗМІ

Ірина Дорофейчук
Теща, Гроші, декларація, борг, будинок, Шабунін
Віталій Шабунін. Фото: Українське Фото
Віталій Шабунін. Фото: Українське Фото

Керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін вказав у декларації, що позичив півмільйона гривень на будинок у власної тещі-пенсіонерки. Про це повідомляє Ділова столиця. 

Теща керівника ЦПК Віталія Шабуніна Тетяна Гришина позичила зятю суму в 478 тисяч гривень на будівництво будинку, який нещодавно постраждав під час пожежі. Такі дані містяться в декларації Шабуніна за 2019 рік. Раніше Шабунін заявляв, що побудував будинок за рахунок отриманих позик.

При цьому за минулий рік Шабунін отримав 1 млн 340 тисяч доходу і придбав автомобіль вартістю 300 тисяч грн, а його теща є пенсіонеркою і не займається бізнесом.

Як повідомлялося, керівник громадської організації "Центр протидії корупції", активіст Віталій Шабунін повідомив, що невідомі підпалили його будинок. Фахівці-експерти не виявили на місці пожежі будь-яких рештків вибухових предметів.

Більше новин про: Теща Гроші декларація борг будинок Шабунін

У тещі завгоспа Нацполіції виявили елітний Maserat...
У Фонді з боротьби із COVID-19 залишилось 3 мільяр...
В Україні створили "Ініціативи 16 червня", щоб оці...
Загиблий депутат Давиденко в квітні задекларував п...
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення
У Києві кількість нових випадків коронавірусу знижується другий день поспіль
Новини
Депутати просять Конституційний суд узаконити відвантаження нафти "Укрнафти" без оплати 16:20
Справа Новака: слідство перевіряє підрядників "Укравтодору" 15:51
Бердянськ затопила злива. Фото: пресслужба Бердянської міської ради
Курортне місто затопило. За ніч у Бердянську випала чотиримісячна норма опадів 15:42
Порошенко полетів відпочивати в Бодрум на літаку за 15 тисяч євро в день мітингу своєї партії на Банковій 15:42
МХП почав експорт курячого жиру в Перу 15:32
більше новин
Одеса
Сергій Гриневецький повідомив, що йому запропонували очолити обласну організацію партії "Довіряй Справам" 11:58
ВАКС не має права розглядати апеляцію на закриття справи проти Писарука і Бахматюка, - правозахисники і юристи 08:29
Шабунін позичив півмільйона на будинок у власної тещі-пенсіонерки, - ЗМІ 14:45
Мартиненко звинуватив ЦПК у наклепі і допустив звернення до суду 10:45
"ArcelorMittal" і влада намагаються домовитися за спинами жителів Кривого Рогу, - ініціатор кримінальної справи про екоцид Тетяна Лампіка 11:49 Документ
більше новин
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення 12:38
Національна гривня зміцнилася. Курс валют на 27 липня 07:15
На Донбасі почав діяти режим припинення вогню 08:11
У "Слуги народу" знову падає рейтинг, а "Голос" навіть не проходить у Верховну Раду 13:15
Експорт зернових в червні впав, а імпорт зріс. Який злак найбільше цікавить іноземних покупців 07:00
більше новин
Смертність і захворюваність на коронавірус падають другий день поспіль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok