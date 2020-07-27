Шабунін позичив півмільйона на будинок у власної тещі-пенсіонерки, - ЗМІ

Керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін вказав у декларації, що позичив півмільйона гривень на будинок у власної тещі-пенсіонерки. Про це повідомляє Ділова столиця.

Теща керівника ЦПК Віталія Шабуніна Тетяна Гришина позичила зятю суму в 478 тисяч гривень на будівництво будинку, який нещодавно постраждав під час пожежі. Такі дані містяться в декларації Шабуніна за 2019 рік. Раніше Шабунін заявляв, що побудував будинок за рахунок отриманих позик.

При цьому за минулий рік Шабунін отримав 1 млн 340 тисяч доходу і придбав автомобіль вартістю 300 тисяч грн, а його теща є пенсіонеркою і не займається бізнесом.

Як повідомлялося, керівник громадської організації "Центр протидії корупції", активіст Віталій Шабунін повідомив, що невідомі підпалили його будинок. Фахівці-експерти не виявили на місці пожежі будь-яких рештків вибухових предметів.