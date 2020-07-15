Шабунін зізнався, що потрапить до реєстру корупціонерів за правопорушення

Засновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін забув вчасно подати електронну декларацію про майновий стан та тепер буде включений до реєстр осіб, які вчинили пов'язані з корупцією правопорушення.

Про це Шабунін повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"У вівторок іду в поліцію для складання адмінпротоколу про несвоєчасне поданні електронної декларації. Протокол законний. Я дійсно подав декларацію наступного від дедлайну дня", - написав він.

"Я геть забув за цю комісію і подавав декларацію за звичкою, як робив це багато разів без зобов'язань з боку закону. Сплачу штраф і потраплю в реєстр осіб, які вчинили пов'язані з корупцією правопорушення", - додав Шабунін.

Як повідомляли Українські Новини, 10 квітня колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та Шабунін, прогулюючись набережною Дніпра в Києві, порушили встановлені Кабінетом Міністрів обмежувальні заходи під час карантину.

16 липня 2019 року Портнов подав позов до суду на Шабуніна, Генпрокуратуру та "24 канал" про захист честі, гідності та ділової репутації.