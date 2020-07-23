Голова ЦПК Шабунін заявляє про підпал його будинку

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявляє, що його будинок підпалили.

Про це активіст написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"На фото мій підпалений будинок сьогодні вночі. Ніхто не постраждав: нас з дітьми не було, а батьки встигли вибігти. Слава Богу, сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід. Спеціально для "аваківських експертів": рівно два тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі з'єднання", — написав він.

Фото: Шабунін Facebook

Активіст запросив журналістів побачити все власними очима у четвер о 13:00.

Також він додав адресу свого будинку.

"Як християнин, благословляю виконавців і замовників. Останнім спасибі за мотивацію працювати ще більше", — зауважив Шабунін.

Як повідомляли Українські Новини, засновник "Центру протидії корупції Віталій Шабунін забув вчасно подати електронну декларацію про майновий стан і тепер потрапить у реєстр осіб, які вчинили пов'язані з корупцією правопорушення.

10 квітня колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та Шабунін, прогулюючись по набережній Дніпра в Києві, порушили встановлені Кабінетом Міністрів обмежувальні заходи під час карантину.